Σεισμός στην Αργολίδα

Ο σεισμός έγινε αισθητός και στο Ναύπλιο. Το μέγεθος και το επίκεντρο της δόνησης.

Σεισμός μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης, στην Αργολίδα.

Το επίκεντρο της δόνησης ήταν 2 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά από τα Δίδυμα. Το εστιακό βάθος ήταν 64,9 χιλιόμετρα.

Ο σεισμός έγινε αισθητή και στην πόλη του Ναυπλίου.

