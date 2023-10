Υγεία - Περιβάλλον

Μύθοι και αλήθειες για τη μαστογραφία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Όσα πρέπει να γνωρίζετε και όσα τελικώς δεν ισχύουν για την εξέταση που σώζει εκατομμύρια ζωές

-

Η πρόληψη σώζει ζωές και η μαστογραφία είναι μια εξέταση που αφορά κάθε γυναίκα. Επειδή, δυστυχώς, αυτό δεν είναι κτήμα όλου του γυναικείου πληθυσμού, καιρός να καταρρίψουμε ορισμένους μύθους που συνοδεύουν την εξέταση και να προχωρήσουμε στον ετήσιο μαστογραφικό έλεγχο χωρίς βασικές απορίες, στις οποίες απαντάει ο κ. Μενέλαος Καλογερής Ακτινοδιαγνώστης, Επιστημονικός Διευθυντής των διαγνωστικών Κέντρων Healthspot:

Δεν κάνω μαστογραφία γιατί στην οικογένεια μου δεν υπάρχει ιστορικό

Μύθος: Το 75% των γυναικών που προσβάλλονται από καρκίνο του μαστού δεν έχουν κανένα οικογενειακό ιστορικό, επομένως αυτός ο μύθος είναι ακραία επικίνδυνος για τις γυναίκες. Ο πραγματικά κληρονομικός καρκίνος, δηλαδή αυτός ο οποίος έχει γονιδιακό υπόβαθρο, αφορά μόνο το 5-8% των γυναικών και είναι αυτές που έχουν μια μετάλλαξη 2 κυρίως γονιδίων.

Η μαστογραφία πονάει, γι’ αυτό δεν πάω να εξεταστώ

Μύθος: Πολλές γυναίκες αισθάνονται δυσφορία ή ακόμα και πόνο κατά τη διάρκεια της μαστογραφίας, όμως θα πρέπει να ξέρουν ότι η σωστή πίεση που ασκείται στο μαστό κατά τη διάρκεια της μαστογραφίας και η οποία πλέον καθορίζεται αυτόματα από τα σύγχρονα συστήματα μαστογράφου, είναι ευθέως ανάλογη της ποιότητας της μαστογραφίας, άρα κακή πίεση σημαίνει κακή ποιοτικά μαστογραφία και το κυριότερο είναι ότι η πίεση είναι αντιστρόφως ανάλογη της ακτινοβολίας που λαμβάνει η γυναίκα. Δηλαδή όσο πιο καλά πιεσμένος ο μαστός, τόσο λιγότερη ακτινοβολία δέχεται η εξεταζόμενη.

Η ακτινοβολία από τη μαστογραφία μπορεί να προκαλέσει καρκίνο

Αλήθεια εν μέρει: Υπάρχει ένα ψήγμα αλήθειας σε αυτό, γιατί αφορά ένα απειροελάχιστο ποσοστό εξεταζόμενων επί σειρά ετών γυναικών, καθώς μιλώντας για τη δόση ακτινοβολίας μια μαστογραφία περιέχει 70mrem δηλαδή:

όση η κοσμική ακτινοβολία που παίρνουμε σε δυόμισι μήνες κυκλοφορώντας στο περιβάλλον

όση παίρνουμε κατά τη διάρκεια 4 μηνών παραμένοντας στο σπίτι μας από το ραδόνιο όταν δεν αερίζεται καλά το σπίτι

όση κοσμική ακτινοβολία λαμβάνουμε κατά τη διάρκεια ενός τρίωρου αεροπορικού ταξιδιού

Γιατί να επιλέξω το Κέντρο Mαστού στα διαγνωστικά Κέντρα Healthspot*;

Τα διαγνωστικά Κέντρα Healthspot διαφέρουν πρώτα απ’ όλα στην τεχνολογία αιχμής. Οι δε χειρουργοί μαστού που βρίσκονται στα Healthspot είναι όλοι νοσοκομειακοί πιστοποιημένοι χειρουργοί μαστού με τεράστια κλινική εμπειρία, οι ακτινολόγοι μαστού επίσης πληρούν όλα τα κριτήρια που θέτει η ευρωπαϊκή εταιρεία απεικόνισης μαστού και το κυριότερο κριτήριο «διαβάζουν» πάνω από 3.000 μαστογραφίες ετησίως. Επίσης, μια γυναίκα που θα προσέλθει στα Healthspot για να ελέγξει το μαστό της έχει στη διάθεσή της όλη τη διαγνωστική προσέγγιση του μαστού από την απλή μαστογραφία, το γονιδιακό έλεγχο, τη βιοψία, έως τη συμβουλευτική κλινική ογκολογική εκτίμηση.

*Tα διαγνωστικά Κέντρα HealthSpot βρίσκονται σε Κηφισιά, Περιστέρι, Γλυφάδα, Πειραιά, Ραφήνα, Σαντορίνη και Μύκονο (My Clinic) και ανήκουν στο Hellenic Healthcare Group, το μεγαλύτερο Όμιλο παροχής υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα (Υγεία, Metropolitan Hospital, Mητέρα, Μetropolitan General, Λητώ, Creta InterClinic).