Κόσμος

Μέση Ανατολή: Ο Αμπάς ακύρωσε την συνάντηση με τον Μπάιντεν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στον απόηχο του μακελειού, που μεταδίδουν παλαιστινιακά και αραβικά ΜΜΕ, σε νοσοκομείο της Γάζας, ο Αμπάς δεν θα συναντήσει τον Πρόεδρο των ΗΠΑ.

-

Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, ακύρωσε την προγραμματισμένη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο, Τζο Μπάιντεν, μετά την επίθεση του Ισραήλ σε νοσοκομείο της Γάζας. Οπως μεταδίδει το ABC News ανώτατος Παλαιστίνιος αξιωματούχος ακύρωση της προγραμματισμένης συνάντησής του με τον Αμερικανό πρόεδρο. ήταν εκείνος που έκανε γνωστό ότι ο πρόεδρος Αμπάς προχώρησε στην