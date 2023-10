Κόσμος

Μεσανατολικό: Ο Μπάιντεν σε Ισραήλ και Αμάν

Συνομιλίες με τον Νετανιάχου θα έχει ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος μεταβαίνει στο Ισραήλ. Συνομιλίες με Αμπάς, Αλ Σίσι και Αμπντάλα στο Αμάν.

-

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν αναμένεται να επισκεφθεί το Ισραήλ αύριο Τετάρτη για συνομιλίες με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και για να διατρανώσει πως το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να αμυνθεί, ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών της κυβέρνησής του, ο Άντονι Μπλίνκεν.

Ο κ. Μπάιντεν έχει σκοπό να εκφράσει εκ νέου την αλληλεγγύη της κυβέρνησης των ΗΠΑ στο Ισραήλ, την ώρα που ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει τις προετοιμασίες του για να προχωρήσει σε ευρείας κλίμακας χερσαία επιχείρηση στη Λωρίδα της Γάζας εναντίον του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς, ανέφερε ο κ. Μπλίνκεν έπειτα από μακροσκελείς συνομιλίες με τον κ. Νετανιάχου.

Ο Τζο Μπάιντεν, που θα ταξιδέψει στο Ισραήλ αύριο Τετάρτη, θα πάει επίσης στο Αμάν, στην πρωτεύουσα της Ιορδανίας, όπου θα έχει συναντήσεις με τον βασιλιά Αμπντάλα Β΄, τον αιγύπτιο πρόεδρο Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι και τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, η Καρίν Ζαν-Πιερ.

Σύμφωνα με τον Τζον Κέρμπι, εκπρόσωπο του συμβουλίου εθνικής ασφαλείας της αμερικανικής προεδρίας, ο κ. Μπάιντεν στις συνομιλίες που θα έχει θα «επαναλάβει την πεποίθησή μας ότι η Χαμάς δεν αντιπροσωπεύει τη μεγάλη πλειοψηφία του παλαιστινιακού λαού, που είναι επίσης θύμα» του πολέμου.