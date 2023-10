Πολιτική

Κακοκαιρία: Αυτοψία Κικίλια στα ρέματα Μάνδρας και Ασπροπύργου (εικόνες)

Αυτοψία στα ρέματα του Ασπροπύργου και της Μάνδρας έκανε νωρίς το πρωί της Τετάρτης ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης.

Αυτοψία πραγματοποιεί από νωρίς το πρωί στα ρέματα του Ασπροπύργου και της Μάνδρας ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας, συνοδευόμενος από τον γενικό γραμματέα, Βασίλη Παπαγεωργίου, και μηχανικούς του υπουργείου.

Ο κ. Κικίλιας διενήργησε αυτοψία προκειμένου να επιθεωρήσει την κατάσταση στα ρέματα του Ασπροπύργου και Μάνδρας, ώστε να διαπιστωθεί τι μέτρα χρειάζεται να ληφθούν, καθώς πρόκειται για δύο περιοχές υψηλής επικινδυνότητας για πλημμυρικά φαινόμενα.

«Όπως όλοι ξέρουμε, ο Ασπρόπυργος και η Μάνδρα είναι δύο περιοχές υψηλής επικινδυνότητας για πλημμυρικά φαινόμενα. Έχουμε ρέματα όπου ήδη γίνονται έργα, έχουμε, όμως, και σημεία όπου υπάρχουν προβλήματα και σε περίπτωση σφοδρής βροχόπτωσης πρέπει να είμαστε επιχειρησιακά έτοιμοι. Τα βουνά στην περιοχή έχουν υποστεί καταστροφές από πυρκαγιές, άρα επιτείνεται ο κίνδυνος πλημμύρας, και είμαστε εδώ για να εκτιμήσουμε συνολικά την κατάσταση και να κινηθούμε ανάλογα», δήλωσε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας.

«Θα πω ξανά για όσους υποκριτικά παριστάνουν ότι δεν κατανοούν τα μέτρα που πήραμε ήδη για τον Κηφισό εν όψει του χειμώνα, ότι καθήκον μας είναι η προστασία των πολιτών. Και προστασία χωρίς μέτρα και έργα πρόληψης δεν υπάρχει. Και όπου αυτά κολλάνε σε γραφειοκρατικές διαδικασίες μηνών ή και ετών, είναι υποχρέωσή μας να δίνουμε πρακτικές λύσεις, όχι να κοιτάμε απαθείς», σημείωσε ο κ. Κικίλιας.

