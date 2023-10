Τεχνολογία - Επιστήμη

Δακτύλιος: Η διαδικασία για έκδοση σήματος ελεύθερης εισόδου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια αυτοκίνητα κυκλοφορούν ελεύθερα και πώς θα εκδόσεις το ειδικό σήμα κυκλοφορίας εντός δακτυλίου;

-

Διαθέσιμο μέσω του Gov.gr Wallet είναι από σήμερα το ειδικό σήμα για την ελεύθερη κυκλοφορία στον δακτύλιο της Αθήνας. Με τον τρόπο αυτόν, οι πολίτες μπορούν να εκδώσουν γρήγορα και απλά το νέο ψηφιακό σήμα στο κινητό τους και να το επιδεικνύουν κατά την είσοδό τους στον δακτύλιο.

Το σήμα εκδίδεται εφόσον το όχημα ανήκει σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες:

Ηλεκτρικό

εκ κατασκευής φυσικού αερίου ή υγραερίου

υβριδικό κατηγορίας Euro 6 και ταυτόχρονα να εκπέμπει διοξείδιο του άνθρακα κάτω από 120 γρ./χλμ. (τιμή συνδυασμένου κύκλου, σύμφωνα με τον Νέο Ευρωπαϊκό Κύκλο Οδήγησης-New European Driving Cycle/NEDC), για οχήματα ταξινομημένα πριν το 2021 ή να εκπέμπει διοξείδιο του άνθρακα κάτω από 145 γρ./χλμ. (τιμή συνδυασμένου κύκλου σύμφωνα με την Παγκοσμίως Εναρμονισμένη Διαδικασία Δοκιμής Ελαφρών Οχημάτων – Worldwide Light Test Procedure/WLTP), για οχήματα ταξινομημένα από το 2021 και μετά. Οι εκπομπές CO2 δε σχετίζονται με το επίπεδο ρύπων Euro 6.

Οι πολίτες μπορούν να εγκαθιστούν την εφαρμογή Gov.gr Wallet μέσω του wallet.gov.gr.

Το σήμα δακτυλίου αποτελεί το πέμπτο έγγραφο που εντάσσεται στο Gov.gr Wallet. Ήδη είναι διαθέσιμα το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, το δίπλωμα οδήγησης, η ψηφιακή κάρτα αναπηρίας και η ψηφιακή κάρτα ανεργίας (ΔΥΠΑ).

Μέχρι στιγμής στην εφαρμογή έχουν αποθηκευτεί περισσότερα από 962.000 δελτία αστυνομικής ταυτότητας, 832.000 διπλώματα οδήγησης και 23.000 κάρτες αναπηρίας και 63.000 κάρτες ανεργίας (ΔΥΠΑ).

Το σήμα εκδίδεται επίσης μέσω του gov.gr και συγκεκριμένα στο daktylios.gov.gr, συμπληρώνοντας τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος και τον ΑΦΜ του ιδιοκτήτη/εταιρίας που ανήκει το όχημα.

Το σήμα που εκδίδεται έχει μοναδικό κωδικό επαλήθευσης, καθώς και την προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του gov.gr. Συνεπώς, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το αποστείλουν ηλεκτρονικά, αλλά και να το εκτυπώσουν, ώστε να το επιδεικνύουν σε έντυπη μορφή.

Η επιβεβαίωση της γνησιότητας του αντιγράφου πραγματοποιείται απλά και γρήγορα, μέσω της εφαρμογής επαλήθευσης docs.gov.gr/validate, πληκτρολογώντας τον μοναδικό κωδικό επαλήθευσης του εγγράφου.

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη της υπηρεσίας έγινε από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ – GRNET) του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Τα στοιχεία των οχημάτων αντλούνται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Η ισχύς του δακτυλίου της Αθήνας καθορίζεται σε ετήσια βάση.

Στην παρούσα χρονική στιγμή, η ισχύς ξεκίνησε στις 16 Οκτωβρίου και λήγει στις 19 Ιουλίου 2024. Οι ημέρες και ώρες εφαρμογής είναι: Δευτέρα έως Πέμπτη κατά τις ώρες 07.00 έως 20.00, Παρασκευή από 07.00 έως 15.00.

Ειδήσεις σήμερα:

Κοριοί - Αττική: Έκλεισε πτέρυγα ξενοδοχείου

Ζεφύρι - Δολοφονία 8χρονου: Τέσσερις συλλήψεις

Θεολόγος: Ληστές μπήκαν “συστημένοι” σε σπίτι ηλικιωμένου (βίντεο)