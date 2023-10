Πολιτική

Μητσοτάκης στον ΑΝΤ1 για τη Μέση Ανατολή: Επιδιώκουμε την αποκλιμάκωση και την αποφυγή ανθρωπιστικής κρίσης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Γιατί ακύρωσε το ταξίδι στο Ισραήλ, πώς κρίνει τη στάση της Τουρκίας και τι υπόσχεται για την ακρίβεια.

-

Τον αποτροπιασμό και την οδύνη του για το τραγικό, όπως το χαρακτήρισε χτύπημα κατά αμάχων στο νοσοκομείο στη Γάζα εξέφρασε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξη, που παραχώρησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και το δημοσιογράφο, Νίκο Χατζηνικολάου, ενώ ζήτησε την πλήρη διαλεύκανση της τραγωδίας.

«Δεν ξέρουμε ποιος έκανε το χτύπημα, δεν θα σπεύσω να βγάλω συμπέρασμα και αυτή είναι και η επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης» σημείωσε χαρακτηριστικά και υπογράμμισε ότι η Ελλάδα αναγνωρίζει το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα εντός των ορίων του Διεθνούς Δικαίου, καθώς, όπως είπε, οι δημοκρατίες δεν εκδικούνται.

Μάλιστα, ο κ. Μητσοτάκης εμφανίστηκε προβληματισμένος ως προς την προοπτική μιας χερσαίας εισβολής του Ισραήλ στη Γάζα και επέμεινε ότι «πρέπει να πρυτανεύσει η λογική και η αυτοσυγκράτηση».

Ο πρωθυπουργός επέμεινε ότι «δεν θέλουμε την κλιμάκωση, ούτε την πρόκληση της ανθρωπιστικής κρίσης, ενώ κινούμαστε για την ενίσχυση της εσωτερικής μας ασφάλειας, αλλά και της αυστηρότερης φύλαξης των συνόρων μας. «Ο λόγος της Ελλάδος βαραίνει, είμαστε έντιμος συνομιλητής όλων των κρατών της ευρύτερης περιοχής» σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αναφερόμενος, μάλιστα στις δυνητικές επιπτώσεις της επικίνδυνης ανάφλεξης στην περιοχή, ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε πως δεν υπάρχουν ανησυχητικές ενδείξεις για αύξηση των ροών διαβεβαιώνοντας, πάντως ότι η πολιτική αυστηρής, πλην όμως δίκαιης φύλαξης των συνόρων θα συνεχιστεί τονίζοντας ότι τα ευρωπαϊκά κράτη και όχι οι άθλιοι διακινητές θα αποφασίζουν για το ποιος περνά τα ευρωπαϊκά σύνορα.

Ερωτηθείς για τη στάση της Τουρκίας στη νέα κρίση του Μεσανατολικού ο πρωθυπουργός επεσήμανε ότι «σε αντίθεση με την Ελλάδα, που η στάση της είναι ισορροπημένη, η στάση της Τουρκίας δεν είναι ισορροπημένη και η μη ανοιχτή καταδίκη της Χαμάς ως τρομοκρατικής οργάνωσης είναι πολύ προβληματική».

Για τα αμιγώς ελληνοτουρκικά, ο κ. Μητσοτάκης επέμεινε ότι ο ελληνοτουρκικός διάλογος είναι μία από τις λίγες καλές ειδήσεις στην ευρύτερη περιοχή, τόνισε ότι ο ελληνοτουρκικός διάλογος εξελίσσεται σε καλό κλίμα και έθεσε ως ορόσημο την πραγματοποίηση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας στη Θεσσαλονίκη τον προσεχή Δεκέμβριο. «Θα ήταν πισωγύρισμα να μη γίνει το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας» είπε ο πρωθυπουργός ερωτηθείς σχετικά.

Ο Πρωθυπουργός εμφανίστηκε καθησυχαστικός ως προς τις οικονομικές επιπτώσεις της νέας κρίσης στη Μέση Ανατολή. «Προς ώρας δεν έχουμε δει μεγάλες διακυμάνσεις στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης και επέμεινε ότι «η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να πηγαίνει καλύτερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αναμένουμε να το δείξουν και οι επόμενες αξιολογήσεις, είναι πολύ σημαντική η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας».

Έστειλε, μάλιστα, το μήνυμα ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη να στηρίξει την οικονομία, τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, ασφαλώς και τους πλέον ευάλωτους, ωστόσο ευχήθηκε «να μην χρειαστεί να ανατρέξουμε στις δημοσιονομικές μας εφεδρείες».

Ερωτηθείς για την καταπολέμηση της ακρίβειας, ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η μείωση στο ΦΠΑ δεν λειτουργεί, «το δοκίμασαν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες και το μετάνιωσαν», όπως είπε χαρακτηριστικά. Απαρίθμησε τις κυβερνητικές παρεμβάσεις σε αυτό το μέτωπο και τόνισε πως όταν οι τιμές υποχωρήσουν οι αυξήσεις στα εισοδήματα θα παραμείνουν.

Ο πρωθυπουργός δεν παρέλειψε μάλιστα να στείλει και ξεκάθαρο μήνυμα προς εταιρείες, ακόμη και πολυεθνικές που αισχροκερδούν λέγοντας χαρακτηριστικά: «εάν νομίζουν κάποιοι ότι η Ελλάδα είναι μπανανία και πωλούν τα ίδια προϊόντα σε άλλες τιμές είναι βαθιά νυχτωμένοι, εάν χρειαστεί να τα βάλουμε και με αυτούς θα το κάνουμε, κάντε λίγο υπομονή και θα δείτε».

Ο πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι «με ενδιαφέρει η πρόοδος της οικονομίας να έχει αποτύπωμα στον καθένα και στην καθεμία, δηλαδή καλύτερους μισθούς και στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα».

«Η αξιολόγηση όλων είναι συνεχής, έχω αποφασίσει σε αυτήν την 4ετία να είμαι τόσο αυστηρός με τους συνεργάτες μου όσο είμαι και με τον εαυτό μου» διεμήνυσε ο πρωθυπουργός κληθείς να επεξηγήσει την αποστροφή στη σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου ότι «καλό θα είναι να βουτάμε τη γλώσσα στο μυαλό μας και μετά να μιλάμε».

Ερωτηθείς, πάντως, αρκετές φορές διέψευσε ότι επίκειται ανασχηματισμός, τόνισε ότι δε συμμερίζεται τις αιτιάσεις ορισμένων ότι «το νέο κυβερνητικό σχήμα δεν τραβάει» και διερωτήθηκε «τι θα μου λέγατε εάν μετά τις εκλογές είχα αφήσει τους ίδιους Υπουργούς στις θέσεις τους».

Μάλιστα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπεραμύνθηκε της μεταρρυθμιστικής ορμής της κυβέρνησης επικαλούμενος την ατζέντα του σημερινού Υπουργικού Συμβουλίου. «Δεν πιστεύω στην ήσσονα προσπάθεια, ούτε στην υποκριτική μετριοπάθεια, όταν μπαίνεις στη μάχη μπαίνεις για να κερδίσεις, ιδίως όταν έχεις δώσει πολιτικό χρώμα στις εκλογές, τι να έλεγα δηλαδή ότι θέλω να κερδίσει τρεις Περιφέρειες» σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, ενώ ερωτηθείς για το εάν έκανε λάθος επιλογές στα πρόσωπα, που κατέβασε στις Αυτοδιοικητικές εκλογές, απήντησε χαρακτηριστικά ότι «εάν γνωρίζαμε τότε, αυτά, που γνωρίζαμε τώρα πιθανώς δεν θα κάναμε αυτές τις επιλογές».

Χαρακτήρισε τον πρώην Δήμαρχο Αθηναίων, Κώστα Μπακογιάννη έναν καλό Δήμαρχο και διεμήνυσε στον διάδοχο του ότι «κάμερες θα μπουν στην Αθήνα, το Μετρό θα γίνει στα Εξάρχεια, δεν είναι υπό την αίρεση της νέας δημοτικής αρχής, ο Παναθηναικός θα αποκτήσει γήπεδο, πιστεύω ότι μπορούμε να συνεργαστούμε».

Ερωτηθείς τέλος για το νέο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι «δε μπορώ να μη σχολιάσω το εντυπωσιακό γεγονός ότι επέλεξε να φύγει για ΗΠΑ την ημέρα των Αυτοδιοικητικών εκλογών» επισημαίνοντας ότι «έχει ακόμη χρόνο να συγχρονιστεί με την ελληνική πραγματικότητα».

Προσέθεσε, πάντως, ότι δεν τον υποτιμά, αλλά ότι είναι πρόβλημα για την κοινοβουλευτική δημοκρατία ότι δεν είναι βουλευτής. «Θα κριθεί στην πράξη» είπε για τον Στέφανο Κασσελάκη ο πρωθυπουργός.

Ερωτηθείς, για τα σενάρια συγχώνευσης ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ ο πρωθυπουργός τόνισε δηκτικά ότι «εγώ βλέπω έναν ΣΥΡΙΖΑ που παλεύει να μην εξαϋλωθεί και ένα ΠΑΣΟΚ που παλεύει να συριζοποιηθεί».

Ειδήσεις σήμερα:

Ασέλγεια σε ανήλικο: Προφυλακιστέος ο θείος του παιδιού

Πετράλωνα: 16χρονος επιτέθηκε σε ανήλικους με κατσαβίδι

Κακοκαιρία - Πάτρα: Δεκάδες οι κλήσεις στην Πυροσβεστική (εικόνες)