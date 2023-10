Κοινωνία

Σπάτα: 22χρονος είχε στο σπίτι του 8 πιστόλια (εικόνες)

Σύλληψη νεαρού που έκρυβε στο σπίτι του ένα "οπλοστάσιο". Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.

Συνελήφθη σήμερα το πρωί στα Σπάτα ένας 22χρονος για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα, για πλαστογραφία πιστοποιητικών, καθώς και για απείθεια.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε, παρουσία δικαστικού λειτουργού, στο σπίτι του κατηγορούμενου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

8 πιστόλια με 12 γεμιστήρες,

3 φακοί πιστολιών,

πλαστικό εξάρτημα όπλου,

εξάρτημα όπλου με ελατήριο,

ολισθήρα με κάννη,

κάννη,

475 φυσίγγια διαφορετικών διαμετρημάτων,

αλεξίσφαιρο γιλέκο με βαλλιστική πλάκα,

3 δελτία Αστυνομικών Ταυτοτήτων, τα οποία φέρεται να έχουν εκδοθεί από Ελληνικές, Βουλγαρικές και Κροατικές αρχές, καθώς και άδεια ικανότητας οδήγησης Βουλγαρικών αρχών, έγγραφα τα οποία ήταν εμφανώς πλαστά.

Σε επακόλουθη έρευνα στο όχημα του κατηγορουμένου, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε, μέσα σε κρύπτη με κωδικό ασφαλείας πιστόλι με αναδιπλούμενη λαβή με 3 γεμιστήρες και 9 φυσίγγια.

Ο συλληφθείς, ο οποίος αρνήθηκε να δακτυλοσκοπηθεί, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση: «Η Ελληνική Αστυνομία θα συνεχίσει να εντατικοποιεί την παρουσία της μέσω συστηματικών και στοχευμένων ελέγχων, με σκοπό την πρόληψη και καταστολή αδικημάτων που επηρεάζουν άμεσα το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών.»

