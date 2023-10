Αθλητικά

Γαλατασαράι – ΠΑΟΚ: Πασάς… στην πόλη ο “Δικέφαλος”

Ιδανική πρεμιέρα για τους Θεσσαλονικείς στο Basketball Champions League.

Ιδανικό... ποδαρικό στις φετινές ευρωπαϊκές υποχρεώσεις του έκανε απόψε, στην Κωνσταντινούπολη, απέναντι στη Γαλατασαράι, ο ΠΑΟΚ. Ο «Δικέφαλος» επικράτησε επί των Τούρκων, για την 1η αγωνιστική στον 7ο όμιλο του Basketball Champions League, με 88-77. Αποτέλεσμα που «έγραψε» επενδύοντας στις όμορφες συνεργασίες των παικτών του (19 ασίστ, 8 κλεψίματα) και στην εκτελεστική δεινότητα του από τα 6.75 (11/18 τρίποντα).

Με τριπλ νταμπλ τελείωσε το παιχνίδι ο Ελβαρ Φρίντρικσον (19 πόντοι, 11 ριμπάουντ, 10 ασίστ), ενώ εξαιρετικοί για τους «ασπρόμαυρους» ήταν και οι Αντριου Χάρισον (21 πόντοι, με 4/4 τρίποντα) Μάικλ Γκίλμορ (20 πόντοι, 5 ριμπάουντ), Τζαμάνι ΜακΝίς (14 πόντους, 5 ριμπάουντ, 5 κλεψίματα, 2 κοψίματα).

Ιδιαίτερη σημασία είχε ο αγώνας για τον αρχηγό του ΠΑΟΚ, Βαγγέλη Μαργαρίτη, καθώς με αυτόν «έγραψε» την 100ή συμμετοχή του σε ευρωπαϊκό ματς με την ασπρόμαυρη φανέλα.

Πρώτος σκόρερ για την Γαλατασαράι ήταν ο Τζαρέλ Μάρτιν (18 πόντοι, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ).

Τα δεκάλεπτα: 19-30, 42-52, 59-71, 77-88

Με τους Χάρισον, Φρίντρικσον να «πυροβολούν» από τα 6.75 ο ΠΑΟΚ, προηγήθηκε στο 4’ με +7 (5-12), διαφορά που «ανέβηκε», με την ολοκλήρωση της πρώτης περιόδου, στο +11 (19-30).

Η Γαλατασαράι «απάντησε» με σερί 9-0, στο ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου, έχοντας εκφραστές τους Τουντσέρ, Μάρτιν, Ουόλντεν και μείωσε στο καλάθι (28-30), αναγκάζοντας τον Φώτη Τακιανό να καλέσει τάιμ άουτ.

Επιστρέφοντας στο παρκέ, με τον Φρίντρικσον να μοιράζει παιχνίδι και τον Γκίλμορ βασικό κινητήριο μοχλό, ευστοχώντας είτε από μακρινή, είτε από κοντινή απόσταση, ο «Δικέφαλος» «έγραψε» επιμέρους 11-22 και απέκτησε «αέρα» 13 πόντων στο 19’ (39-52).

Διαφορά που είχαν οι Θεσσαλονικείς και στο πρώτο λεπτό της τρίτης περιόδου (42-55), όταν και η τούρκικη ομάδα, με τρίλεπτη αντεπίθεση, πλησίασε στο 23’ στους 3 πόντους (54-57). Ο ΠΑΟΚ διατήρησε την ψυχραιμία του και με επιμέρους 5-21 ξέφυγε στο 33’ με +19 (59-78) και τελείωσε, ουσιαστικά, με το ματς.

Η Γαλατασαράι προσπάθησε να ανατρέψει το εις βάρος της σκηνικό, μείωσε στους 10 πόντους στο 39’ (74-84), το έργο της, όμως, έμεινε εκεί.

Διαιτητές: Ματζόνι (Ιταλία), Λανζαρίνι (Ιταλία), Πράκσε (Ουγγαρία).

ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΆΙ( Ζβέζνταν Μίτροβιτς): Άκπιναρ 9 (2), Γκεγίκ, Χαλίλοβιτς 6, Καμπατσά 7 (1), Κοκσάλ 10 (2), Μάρτιν 18 (2), Ράντεμπαου 3 (1), Τουντσέρ 10, Βατάν , Ουόλντεν 11 (3), Γιεμπόα 3 (1)

ΠΑΟΚ (Φώτης Τακιανός): Φλάτεν, Γκίλμορ 12 (3), ΜακΝίς 14, Χάρισον 21 (4), Τσιακμάς 3, Τσαϊρέλης, Φρίντρικσον 20 (3), Μαργαρίτης, Αρσενόπουλος, Μπελιάουσκας 11 (2)

