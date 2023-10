Νέα Ορλεάνη: Τρία αδερφάκια κάηκαν ζωντανά στο σπίτι τους και κατηγορείται ο πατέρας τους (βίντεο)

Τον πατέρα των παιδιών της κατηγορεί η μητέρα τους για τον θάνατό τους.

Τρία παιδιά βρήκαν τον θάνατο σε πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα σε σπίτι στη Νέα Ορλεάνη των ΗΠΑ.

Η διαζευγμένη μητέρα είχε τηλεφωνήσει νωρίτερα στην αστυνομία, καταγγέλλοντας πως ο πατέρας των παιδιών απειλούσε να πυρπολήσει το σπίτι. Η ίδια απουσίαζε την ώρα εκείνη.

Όταν οι πυροσβέστες έφθασαν στο σημείο, ενημερώθηκαν πως αγνοείτο η τύχη τριών παιδιών. Ένα τρίχρονο αγοράκι βρέθηκε νεκρό μέσα στο σπίτι, ενώ σε κρίσιμη κατάσταση εντοπίστηκαν ένα πεντάχρονο κοριτσάκι και ένα οκτάχρονο αγόρι που διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, αλλά οι γιατροί δεν κατάφεραν να τα κρατήσουν στη ζωή.

