Υγεία - Περιβάλλον

Κοριοί - Παγώνη: Τι πρέπει να προσέχουμε (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ στο "Πρωινό" για την άφιξη των κοριών στη χώρα μας.

-

Μεγάλη ανησυχία επικρατεί από το πρωί της Τετάρτης στη χώρα, μετά από την καταγγελία του προέδρου Εργαζομένων Επισιτισμού πως πτέρυγα ξενοδοχείου στην Αττική έκλεισε εξαιτίας κοριών.

Τα αυτά έντομα έχουν γίνει εφιάλτες για πολλούς ανθρώπους, όχι τόσο για τα όσα προκαλούν στους ανθρώπους τα τσιμπήματά τους, αλλά λόγω της ικανότητάς τους να εισβάλλουν σε διάφορους χώρους και να... μην φεύγουν με τίποτα.

Μάλιστα, ενώ τα τσιμπήματα των κοριών συνήθως υποχωρούν μόνα τους σε μια ή δύο εβδομάδες, αυτά τα παράσιτα μπορεί να προκαλέσουν διάφορα ζητήματα στον οργανισμό του ανθρώπου.

«Δεν δημιουργεί καμία άλλη επιπλοκή»

Από την πλευρά της, η Ματίνα Παγώνη, πρόεδρος ΕΙΝΑΠ, μιλώντας στο "Πρωινό'" εξήγησε πως οι κοριοί ταλαιπωρούν την Γαλλία εδώ και επτά μήνες και ήταν λογικό πως θα έρχονταν κάποια στιγμή και στην Ελλάδα.

«Μπορεί να κάνει εξάνθημα αλλά δεν δημιουργείται καμία άλλη επιπλοκή. Εάν κάποιος έχει αλλεργία και δημιουργηθεί μεγάλο εξάνθημα πρέπει να απευθυνθεί στους ειδικούς. Ήδη τα ξενοδοχεία έχουν λάβει τα μέτρα τους. Οι κοριός δεν έχουν σχέση με την καθαριότητα».

Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, αν και οι κοριοί έφτασαν και στην Ελλάδα, οι ειδικοί συστήνουν ψυχραιμία, τονίζοντας πως τα περιστατικά κοριών στα ξενοδοχεία δεν είναι κάτι καινούργιο ενώ επισημαίνουν πως μόλις αντιληφθούμε το τσίμπημα θα πρέπει να συμβουλευτούμε τον δερματολόγο μας.

Ειδήσεις σήμερα:

Νέα Ορλεάνη: Τρία αδερφάκια κάηκαν ζωντανά στο σπίτι τους και κατηγορείται ο πατέρας τους (βίντεο)

Ο Τζέιμς Μποντ στα Μετέωρα: Οι απειλές και ο ξεσηκωμός των καλόγερων

Θεσσαλονίκη - Εβραϊκό μουσείο: Η στιγμή που αφήνουν τη βαλίτσα που προκάλεσε συναγερμό (βίντεο)