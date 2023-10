Ενέργεια - Πούτιν: Πρωτοφανής η συνεργασία Ρωσίας - Κίνας

Οικονομία

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν εξέφρασε σήμερα την ικανοποίησή του για το «πρωτοφανές» επίπεδο συνεργασίας στον ενεργειακό τομέα μεταξύ της χώρας του και της Κίνας, την ώρα που η Μόσχα επιζητεί να ενισχύσει τους δεσμούς της με τις χώρες της Ασίας για να αντισταθμίσει την απώλεια μεγάλου μέρους της ευρωπαϊκής αγοράς.

«Οι δεσμοί ολοκληρωμένης εταιρικής σχέσης και στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της Ρωσίας και της Κίνας έφτασαν σε πρωτοφανές επίπεδο», δήλωσε ο Πούτιν σε μήνυμά του που αναρτήθηκε στον ιστότοπο του Κρεμλίνου και απευθυνόταν στους συμμετέχοντες στο ενεργειακό φόρουμ Ρωσίας- Κίνας που διεξάγεται στο Πεκίνο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο Ιγκόρ Σετσίν επικεφαλής του ρωσικού πετρελαϊκού κολοσσού Rosneft στη διάρκεια του φόρουμ, η ενέργεια αποτελεί «περισσότερο από το 75% των ρωσικών εξαγωγών στην Κίνα». «Τους οκτώ πρώτους μήνες του 2023 η Ρωσία έγινε η βασική πάροχος πετρελαίου στην Κίνα, μπροστά από τη Σαουδική Αραβία», επεσήμανε ο Σετσίν. Πρόσθεσε εξάλλου ότι: «περισσότεροι από 75 εκατ. τόνοι ρωσικού πετρελαίου έχουν παραδοθεί στην Κίνα φέτος, 25% περισσότεροι σε σχέση με πέρυσι».

Η Ρωσία, εναντίον της οποίας η Δύση έχει επιβάλει αυστηρές κυρώσεις, κυρίως στις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου, προσπαθεί να ανακατευθύνει τις παραδόσεις της στην Ασία. Η Κίνα αποτελεί σήμερα τον βασικό ενεργειακό εταίρο της Μόσχας. Για τις εξαγωγές φυσικού αερίου η Ρωσία είναι αντιμέτωπη με υψηλά κόστη και σημαντικές καθυστερήσεις στην κατασκευή των υποδομών απαραίτητων για την ανάπτυξη νέων συνεργασιών.

Παρά ταύτα, «οι εξαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου προς την Κίνα θα φτάσουν φέτος σε νέο ιστορικό ρεκόρ: περισσότερα από 30 δισεκ. κυβικά μέτρα αερίου θα παραδοθούν» χάρη στην αύξηση της ισχύος του αγωγού «Δύναμη της Σιβηρίας», διαβεβαίωσε ο Σετσίν.

Αυτήν την περίοδο το ρωσικό αέριο παραδίδεται στο Πεκίνο μέσω αυτής της υποδομής που βρίσκεται στη ρωσική Άπω Ανατολή και η Μόσχα ελπίζει να υπογραφεί πριν το τέλος του έτους η συμφωνία για την κατασκευή ενός άλλου γιγαντιαίου αγωγού μεταξύ των δύο χωρών, η «Δύναμη της Σιβηρίας 2», που θα περνά από τις στέπες της Μογγολίας.

Ως το 2030 η «Δύναμη της Σιβηρίας 2» θα επιτρέψει στη Ρωσία να αυξήσει τις εξαγωγές προς την Κίνα κατά σχεδόν 100 δισεκ. κυβικά μέτρα αερίου ετησίως.

Ευχαριστίες και από τον Λαβρόφ

Με τη σειρά του, ο ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ ευχαρίστησε τη Βόρεια Κορέα επειδή υποστηρίζει τις στρατιωτικές ενέργειες της χώρας του στην Ουκρανία και υποσχέθηκε την «πλήρη υποστήριξη και αλληλεγγύη» της Μόσχας προς τον βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν, ανακοινώθηκε από το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών. Ο Λαβρόφ έφθασε χθες, Τετάρτη, στην Πιονγκγιάνγκ για συναντήσεις με στόχο την προετοιμασία μιας επίσκεψης του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος έχει ενισχύσει τη συνεργασία με την πολιτικά απομονωμένη Βόρεια Κορέα.

Μιλώντας σε δεξίωση που παρέθεσε χθες η βορειοκορεατική κυβέρνηση, ο Λαβρόφ δήλωσε πως η Μόσχα εκτιμά πολύ «την αταλάντευτη και βάσει αρχών υποστήριξη» που προσφέρει η Πιονγκγιάνγκ στη Ρωσία στον πόλεμο που διεξάγει η τελευταία στην Ουκρανία και τον οποίο αποκαλεί «ειδική στρατιωτική επιχείρηση». «Παρομοίως η Ρωσική Ομοσπονδία εκφράζει την πλήρη υποστήριξη και αλληλεγγύη της στις φιλοδοξίες της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας», δήλωσε ο Σεργκέι Λαβρόφ, σύμφωνα με το κείμενο της ομιλίας του που δημοσιοποιήθηκε μέσω του ιστότοπου του υπουργείου του.

Έπειτα από συνομιλίες που είχε με το βορειοκορεάτη ομόλογό του Τσο Σον Χούι, ο Λαβρόφ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι αυξημένες στρατιωτικές δραστηριότητες των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους, της Ιαπωνίας και της Νότιας Κορέας, αποτελούν αιτία ανησυχίας, μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Στα σχόλιά του, ο Λαβρόφ υποστήριξε πως η Βόρεια Κορέα, η Κίνα και η Ρωσία ασκούν μια πολιτική με στόχο την άμβλυνση περιφερειακών εντάσεων.

