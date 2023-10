Πολιτική

Ρωμανός για Κασσελάκη: Ο πολακισμός έχει γίνει επίσημη γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο νέος αρχηγός έφτασε στο απόλυτο σημείο χυδαιότητας, να εξισώσει τους Έλληνες ελαιοπαραγωγούς με τους μαυραγορίτες της κατοχής, αναφέρει ο κ. Ρωμανός

-







Ο εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ, Νίκος Ρωμανός, χαρακτήρισε χυδαιότητα και «πολακισμό» την ανάρτηση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης με την οποία ασκούσε κριτική στη χθεσινή συνέντευξη του πρωθυπουργού.

Ο κ. Ρωμανός στην κριτική του παρέπεμψε και στην στενή σχέση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ με τον Παύλο Πολάκη αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «ο «πολακισμός» έχει γίνει, πλέον, επίσημη γραμμή. Ο νέος αρχηγός έφτασε στο απόλυτο σημείο χυδαιότητας, να εξισώσει τους Έλληνες ελαιοπαραγωγούς με τους μαυραγορίτες της κατοχής. Καλά ξεμπερδέματα στον ΣΥΡΙΖΑ.»

Ειδικότερα, την αντίδραση του κ. Κασσελάκη προκάλεσαν οι αναφορές του κ. Μητσοτάκη σε συνέντευξη στην αγορά ελαιόλαδου με τον νέο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να κάνει λόγο για «κυβέρνηση λαδεμπόρων».

Σε ανάρτησή του στα social media ο κ. Κασσελάκης έγραψε ότι «κι όμως, με την τιμή του λαδιού σε ύψη που φέρνουν απόγνωση στις οικογένειες, το είπε ο Πρωθυπουργός στην αποψινή του συνέντευξη: Αυτό που είναι πρόβλημα για τον καταναλωτή είναι όφελος για τον παραγωγό. Και επισήμως, κυβέρνηση λαδέμπορων».

Κι όμως, με την τιμή του λαδιού σε ύψη που φέρνουν απόγνωση στις οικογένειες, το είπε ο Πρωθυπουργός στην αποψινή του συνέντευξη:

«Αυτό που είναι πρόβλημα για τον καταναλωτή είναι όφελος για τον παραγωγό».

Και επισήμως, κυβέρνηση λαδέμπορων. — Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) October 18, 2023

Ολόκληρη η δήλωση του κ. Ρωμανού:

Ο κ. Κασσελάκης δεν έχει δώσει μόνο τα κλειδιά του κόμματος στον κ. Πολάκη, αλλά απ/ ό,τι φαίνεται και τους κωδικούς των λογαριασμών του στα social media. Ο «πολακισμός» έχει γίνει, πλέον, επίσημη γραμμή. Ο νέος αρχηγός έφτασε στο απόλυτο σημείο χυδαιότητας, να εξισώσει τους Έλληνες ελαιοπαραγωγούς με τους μαυραγορίτες της κατοχής. Καλά ξεμπερδέματα στον ΣΥΡΙΖΑ.

Ειδήσεις σήμερα:

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Η 21η του μήνα και οι προβλέψεις της Πέμπτης (βίντεο)

Νέα Ορλεάνη: Τρία αδερφάκια κάηκαν ζωντανά στο σπίτι τους και κατηγορείται ο πατέρας τους (βίντεο)

Ο Τζέιμς Μποντ στα Μετέωρα: Οι απειλές και ο ξεσηκωμός των καλόγερων