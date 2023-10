Κοινωνία

Ασπρόπυργος: συλλήψεις για ρευματοκλοπή σε δεκάδες σπίτια (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ευρείας κλίμακας επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στην περιοχή του Ασπροπύργου από τις Αρχές. Τι εντόπισε η αστυνομία.

-

Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε σήμερα το πρωί η ΕΛΑΣ κατά τη διάρκεια ειδικής επιχειρησιακής δράσης, που έγινε στην ευρύτερη περιοχή του Ασπροπύργου, για την πρόληψη και καταπολέμηση της εγκληματικότητας.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της επιχείρησης, πραγματοποιήθηκαν 4 έρευνες σε οικίες, ελέχθησαν 125 άτομα (105 ημεδαποί και 20 αλλοδαποί) και 60 οχήματα, ενώ προσήχθησαν 3 άτομα, βεβαιώθηκαν 30 παραβάσεις ΚΟΚ και κατασχέθηκαν συνολικά 400 μέτρα χαλκοκαλωδίων.

Επίσης, συνελήφθησαν 3 άτομα για ρευματοκλοπή ενώ με τη συνδρομή υπαλλήλων του ΔΕΔΗΕ αφαιρέθηκαν από 38 οικίες καλώδια τα οποία συνδέονταν παράνομα για την παροχή ρεύματος.

Στην αστυνομική επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικές δυνάμεις της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Δυτικής Αττικής, της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής/Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, της Ο.Π.Κ.Ε., της Διεύθυνσης 'Αμεσης Δράσης/ΔΙ.ΑΣ, της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής, της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, της Υπηρεσίας Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (Drones), καθώς και υπηρεσίες του ΔΕΔΗΕ, του Δήμου Ασπροπύργου, ενώ υπήρχε παρουσία εισαγγελικού λειτουργού.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, οι ειδικές επιχειρησιακές δράσεις της Ελληνικής Αστυνομίας θα συνεχιστούν και σε άλλες περιοχές όπου παρατηρούνται αυξημένα περιστατικά παραβατικότητας με σκοπό την εμπέδωση αισθήματος ασφάλειας στους πολίτες.

Ειδήσεις σήμερα:

Νέα Ορλεάνη: Τρία αδερφάκια κάηκαν ζωντανά στο σπίτι τους και κατηγορείται ο πατέρας τους (βίντεο)

Ο Τζέιμς Μποντ στα Μετέωρα: Οι απειλές και ο ξεσηκωμός των καλόγερων

Μαξίμου: Μαθητές συναντήθηκαν με τον πρωθυπουργό (εικόνες)