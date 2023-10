Life

Κασσελάκης: Παντρεύτηκε τον Τάιλερ Μακμπέθ στη Νέα Υόρκη

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο με τον σύντροφό του στη Νέα Υόρκη.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης, παντρεύτηκε χθες (19.10.2023), τον σύντροφο του, Τάιλερ Μπακμπέθ, στη Νέα Υόρκη, μετά το σύμφωνο συμβίωσης που επίσης είχαν συνάψει στις ΗΠΑ.

Ο ίδιος το ανακοίνωσε προχθές στα μέλη του κόμματος του κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Πολιτικής Γραμματείας. Ο γάμος έλαβε χώρα στα Χάμπτονς της Νέας Υόρκης, με το ζεύγος Κασσελάκη – Μακμπέθ να κάνει το βήμα παραπάνω μετά το σύμφωνο συμβίωσης που είχαν υπογράψει.

«Είμαστε ήδη οικογένεια»

Ο Στέφανος Κασσελάκης σε πρόσφατη συνέντευξή του στον Alpha είχε αποκαλύψει πως τόσο ο ίδιος, όσο και ο σύντροφός του επιθυμούν την απόκτηση παιδιών με παρένθετη μητέρα. Συγκεκριμένα, θέλουν δύο αγόρια, που θα φέρουν τα ονόματα Απόλλωνας και Ηλίας.

«Είμαστε ήδη οικογένεια με τον Τάιλερ. Οικογένεια γίνεσαι όταν έχεις έναν άνθρωπο, με τον οποίο ευθυγραμμίζεσαι ψυχολογικά, αξιακά και δημιουργείς το οικοσύστημά σου. Δύο άνθρωποι που επιλέγουν την αγάπη, είναι οικογένεια. Η αγάπη κάνει την οικογένεια. Εγώ και ο Τάιλερ θα θέλαμε να επεκτείνουμε την οικογένειά μας.

»Μπορεί κάποιος να κοιτάει με στραβά μάτια αλλά στο τέλος της μέρας ξέρουμε ποιοι είμαστε. Θεωρώ ότι ότι είμαστε ήδη οικογένεια. Ο Τάιλερ και εγώ θέλουμε να αποκτήσουμε δυο αγόρια. Τον Απόλλωνα και τον Ηλία. Με παρένθετη μητέρα. Θα θέλαμε η προσωπικότητα του καθενός μας να μεταφερθεί στα παιδιά» είχε δηλώσει συγκεκριμένα.

Τι ισχύει με τον γάμο ομόφυλων ζευγαριών στη Νέα Υόρκη

Ο γάμος ομόφυλων ζευγαριών έχει αναγνωριστεί νόμιμα στη Νέα Υόρκη από τις 24 Ιουλίου 2011 βάσει του σχετικού νόμου περί ισότητας του γάμου. Ο νόμος επιτρέπει σε θρησκευτικές οργανώσεις να αρνηθούν να τελέσουν γαμήλιες τελετές ομοφυλοφίλων, αναγνωρίζει όμως τα πλήρη γαμήλια δικαιώματα και τις νομικές επιπτώσεις που προκύπτουν από αυτόν στους ανθρώπους που επιλέγουν να παντρευτούν.

Το 2006, το Εφετείο της Νέας Υόρκης έκρινε ότι το Σύνταγμα της Πολιτείας δεν επιβάλλει τα δικαιώματα γάμου και στα ομόφυλα ζευγάρια, αφήνοντας το ζήτημα της αναγνώρισης ανοιχτό για το νομοθετικό σώμα της πολιτείας.

Μετά τη δικαστική απόφαση του 2006, η Συνέλευση της Πολιτείας της Νέας Υόρκης ψήφισε νομοθεσία για τους γάμους ομοφυλόφιλων το 2007, το 2009 και το 2011. Ωστόσο, η Γερουσία της Νέας Υόρκης απέρριψε τη νομοθεσία αυτή με ψήφους 38-24 στις 2 Δεκεμβρίου 2009. Τον Ιούνιο του 2011, η νομοθεσία πέρασε τόσο από τη Βουλή όσο και από τη Γερουσία και υπογράφηκε από τον Κυβερνήτη Andrew Cuomo στις 24 Ιουνίου 2011, ενώ τέθηκε σε ισχύ έναν μήνα αργότερα, στις 24 Ιουλίου 2011.

Η Νέα Υόρκη έγινε η έκτη πολιτεία των ΗΠΑ η οποία αναγνώρισε τους γάμους ομόφυλων ζευγαριών.

