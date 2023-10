Αθλητικά

Euroleague: “Αστακός” το ΟΑΚΑ για το ΠΑΟ – Μακάμπι Τελ Αβίβ

Αυξημένα θα είναι τα μέτρα προστασίας στον αποψινό αγώνα του Παναθηναϊκού με την ισραηλινή ομάδα.

Ιδιαίτερα αυξημένα θα είναι τα μέτρα ασφαλείας εν' όψει της αναμέτρησης Παναθηναϊκός-Μακάμπι Τελ Αβίβ, που θα διεξαχθεί απόψε (21:15) στο κλειστό του ΟΑΚΑ, για την 4η αγωνιστική της Euroleague.

Στην σχετική ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, αναφέρονται τα εξής:

«Εν όψει της αναμέτρησης της Παρασκευής (20/10, 21:15) με αντίπαλο την Maccabi Playtika Tel Aviv για την 4η αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Euroleague, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φιλάθλους πως τα μέτρα ασφαλείας θα είναι ιδιαιτέρως αυστηρά, κάτι που έγινε γνωστό μετά τη σχετική σύσκεψη με την Ελληνική Αστυνομία.

Συνοπτικά:

Οι θύρες του ΟΑΚΑ θα ανοίξουν 2,5 ώρες πριν την έναρξη της αναμέτρησης (18.45).

Δεδομένου πως οι έλεγχοι θα είναι αυστηροί, προτρέπουμε τους φιλάθλους μας να μεταβούν στο γήπεδο τουλάχιστον 2 ώρες πριν την έναρξη του αγώνα για την αποφυγή της δικής τους ταλαιπωρίας, επιδεικνύοντας χωρίς χρονοτριβή το εισιτήριό τους. Παράλληλα, πρέπει να καθίσουν στη θέση που αναγράφεται στο εισιτήριό τους.

Για την είσοδο των φιλάθλων στο γήπεδο θα χρησιμοποιηθούν οι θύρες 3, 10, 11, 14, 27, 29, 31, 40, 46, VIP A’ και VIP B’.

Θα πραγματοποιηθούν αυστηροί προέλεγχοι με κιγκλιδώματα και 3 ζώνες.

Δεν θα επιτραπεί σε κανέναν φίλαθλο να πλησιάσει στο γήπεδο χωρίς εισιτήριο, ενώ θα χρειαστεί να φέρει μαζί του ταυτότητα ή διαβατήριο για έλεγχο ταυτοπροσωπίας.

Οι φίλαθλοι δεν θα μπορούν να φέρουν μαζί τους στο γήπεδο κράνη μηχανής και σακίδια πλάτης.

Στηρίζουμε την ομάδα μόνο τη φωνή μας. Σε καμία περίπτωση δεν χρησιμοποιούμε συσκευές laser και καπνογόνα, καθώς ο κίνδυνος τιμωρίας είναι μεγάλος.

Προστατεύουμε το «σπίτι» μας, το ΟΑΚΑ και με τον δικό μας μοναδικό τρόπο βοηθάμε τον Παναθηναϊκό να φτάσει στη νίκη.

Η διάθεση των εισιτηρίων για την αναμέτρηση με την Maccabi Playtika Tel Aviv καθώς και για όλες τις υπόλοιπες εντός έδρας αναμετρήσεις της Euroleague συνεχίζεται με τους κάτωθι τρόπους:

Ηλεκτρονικά στο more.com

Την Παρασκευή (20/10), τρεις ώρες πριν την έναρξή του αγώνα, θα διατίθενται εισιτήρια από τα εκδοτήρια του ΟΑΚΑ, στο Parking 5.

Επίσημα σημεία πώλησης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός είναι μόνο τα παραπάνω. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός δεν φέρει ευθύνη για εισιτήρια που έχουν αγοραστεί από άλλα κανάλια πώλησης».

