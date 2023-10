Υγεία - Περιβάλλον

Δεσκάτη: “Γέφυρα ζωής” αστυνομικών για τη διακομιδή ανηλίκου

Αστυνομικοί με περιπολικά και μηχανές βοήθησαν καταλυτικά στην άμεση μεταφορά του παιδιού στο Νοσοκομείο Λάρισας.

Περιπέτεια με αίσιο τέλος είχε ένα αγοράκι από τη Δεσκάτη Γρεβενών όταν, νωρίς το βράδυ της Πέμπτης, μετά από σοβαρό τραυματισμό στο χέρι του, έπρεπε να μεταφερθεί εγκαίρως στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του της onlarissa.gr το περιστατικό σημειώθηκε και κινητοποίησε τις Αρχές στις 20.30.

Στην όλη προσπάθεια συνέδραμαν –καταβάλλοντας τα μέγιστα– άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας από τα Τμήματα Δεσκάτης, Ελασσόνας και τέλος Λάρισας, που καθ’ όλη τη διαδρομή συνόδευαν με περιπολικά και μηχανές το ιδιωτικό αυτοκίνητο της οικογένειας, ανοίγοντας το δρόμο.

Πηγή: Onlarissa.gr

