Αθλητικά

Δολοφονία Μιχάλη Κατσούρη: νέος γύρος απολογιών μετά τα νέα στοιχεία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα νέα στοιχεία οδηγούν σε καινούργιο γύρο συμπληρωματικών απολογιών των 105 κατηγορουμένων.

-

Σε συμπληρωματικές απολογίες αναμένεται να κληθούν το αμέσως επόμενο διάστημα οι 105 προσωρινά κρατούμενοι για τα επεισόδια στη Νέα Φιλαδέλφεια στις αρχές Αυγούστου, που είχαν ως αποτέλεσμα την δολοφονία του Μιχάλη Κατσούρη.

Οι κατηγορούμενοι, στην πλειονότητα τους Κροάτες οργανωμένοι οπαδοί της Ντιναμό Ζάγκρεμπ, για όσα έγιναν έξω από το γήπεδο της ΑΕΚ αναμένεται να λάβουν κλήσεις σε συμπληρωματικές απολογίες τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις στην ανακρίτρια της υπόθεσης, σχετικά με τα στοιχεία που της διαβιβάστηκαν από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛΑΣ.

Στο ανακριτικό γραφείο έχει διαβιβαστεί η έκθεση-πραγματογνωμοσύνη που συντάχθηκε από την διεύθυνση Εγκληματολογικών Εργαστηρίων της Αστυνομίας, όσον αφορά τον έλεγχο και αξιολόγηση δειγμάτων γενετικού υλικού, που ελήφθησαν, τόσο από τα σημεία της συμπλοκής και τους κατηγορούμενους, όσο και από το θύμα της επίθεσης με μαχαίρι.

Στην 80σέλιδη έκθεση από τον εργαστηριακό έλεγχο, φαίνεται να αναφέρεται ότι σε δύο από τα μαχαίρια που συλλέχθηκαν στο σημείο, εντοπίστηκε μείγμα γενετικού υλικού στο οποίο εμπεριέχονται γενετικά στοιχεία του Μιχάλη Κατσούρη. Το ένα εκ των δύο μαχαιριών αποδίδεται στην δικογραφία ότι ανήκε σε 23χρονο Κροάτη κατηγορούμενο . Απολογούμενος τον περασμένο Αύγουστο, ο κατηγορούμενος είχε αρνηθεί ότι του ανήκει, ισχυριζόμενος ότι κατά την σύλληψη του με άλλους συμπατριώτες του, οι αστυνομικοί, ενόσω τους είχαν κάτω για να περάσουν χειροπέδες, το βρήκαν πίσω του στο οδόστρωμα. Κατά την υπεράσπιση του εν λόγω κατηγορούμενου, στο επίμαχο μαχαίρι δεν εντοπίστηκαν ούτε αποτυπώματα του 23χρονου, ούτε γενετικό υλικό. Το υλικό από το δεύτερο μαχαίρι, δεν φαίνεται με τα μέχρι στιγμής δεδομένα να ταυτοποιείται με τους κατηγορούμενους.

Στα στοιχεία που έχει στην διάθεση της η δικαστική λειτουργός, περιλαμβάνονται και πολλά που αφορούν την ταυτοποίηση γενετικού υλικού οπαδών της κροατικής ομάδας που είναι στην φυλακή, σε πολλά πειστήρια που εντοπίστηκαν στην περιοχή των επεισοδίων, όπως γάντια προστατευτικά δοντιών, επικαλμίδες, κοντάρια κ.ά., αλλά και στα αυτοκίνητα με τα οποία ήρθαν οι κατηγορούμενοι στην χώρα.

Παράλληλα με τις συμπληρωματικές απολογίες που δρομολογούνται, στην δικαστική λειτουργό έχει ήδη κληθεί να καταθέσει και πρόσωπο, το όνομα του οποίου αναφέρεται μεταξύ άλλων ονομάτων, σε τηλεφωνική συνομιλία Έλληνα κατηγορούμενου που συνελήφθη με ένταλμα και αφέθηκε ελεύθερος. Στο επίμαχο υλικό που έχουν στην διάθεση τους οι αρχές, οι συνομιλητές αναφέρουν ότι κάποια πρόσωπα ξέρουν "ποιος το έκανε" και ότι ότι ο δράστης θα πρέπει να πάει να παραδοθεί για να "καθαρίσει" τους εκατό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, συνήγοροι των κατηγορουμένων σκοπεύουν μετά τις συμπληρωματικές απολογίες των εντολέων τους, να καταθέσουν αιτήσεις για άρσεις προσωρινών κρατήσεων.

Ειδήσεις σήμερα:

Κασσελάκης: Ο Στέφανος Τζουμάκας έθεσε εαυτόν εκτός ΣΥΡΙΖΑ

Αίας Μανθόπουλος: Οδύνη και συγκίνηση στην κηδεία του (βίντεο)

Πισπιρίγκου - Παραίτηση Κούγια: Τρεις νέοι συνήγοροι υπεράσπισης