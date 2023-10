Κοινωνία

Πισπιρίγκου - Παραίτηση Κούγια: Τρεις νέοι συνήγοροι υπεράσπισης

Οι νέες συνήγοροι, τον διορισμό των οποίων αποδέχθηκε η 35χρονη, θα λάβουν γνώση της δικογραφίας και όταν είναι έτοιμες, η δίκη θα συνεχιστεί στην προγραμματισμένη δικάσιμο

Τρεις συνήγοροι διορίστηκαν αυτεπάγγελτα από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο να υπερασπιστούν τη Ρούλα Πισπιρίγκου στη δίκη για την ανθρωποκτονία και την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της 9χρονης κόρης της, Τζωρτζίνας Δασκαλάκη.

Η κατηγορουμένη ετοιμάζεται να απολογηθεί στο ΜΟΔ για όσα της καταλογίζονται ότι έκανε σε βάρος του πρώτου παιδιού της, το οποίο κατέληξε τον Ιανουάριο του 2022, ενώ έχει μπροστά της σε λιγότερο από ένα μήνα την έναρξη της δίκης για τις δολοφονίες των δύο μικρότερων κοριτσιών της, Μαλένας και Ίριδας.

Το δικαστήριο νωρίτερα αρνήθηκε να διακόψει τη δίκη ώστε ο μέχρι σήμερα συνήγορος της Ρ.Πισπιρίγκου, Αλέξης Κούγιας να δηλώσει την τελική του απόφαση ως προς το αν θα εξακολουθήσει ή όχι να την υπερασπίζεται στη δίκη, πρόθεση που δήλωσε ότι επιθυμεί να συζητήσει με το ΔΣΑ. Η αποχώρηση του κ. Κούγια από την αίθουσα εκλήφθηκε ως παραίτηση του και κατόπιν ερώτησης προς την κατηγορουμένη, το δικαστήριο προχώρησε στον αυτεπάγγελτο διορισμό συνηγόρων.

Οι νέοι συνήγοροι, τον διορισμό των οποίων αποδέχθηκε η 35χρονη, θα λάβουν γνώση της δικογραφίας και εφόσον είναι έτοιμοι, η δίκη θα συνεχιστεί στην προγραμματισμένη δικάσιμο της 10ης Οκτωβρίου οπότε και θα ζητηθεί από την 35χρονη να δώσει δημόσια τη δική της εκδοχή για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

Αν οι διορισθείσες συνήγοροι δηλώσουν ανέτοιμες το δικαστήριο θα δώσει νέα δικάσιμο για την απολογία της κατηγορουμένης.

Τι αναφέρει σε Δελτίο Τύπου ο Αλέξης Κούγιας

Στο μεταξύ, σε δελτίο Τύπου που εξέδωσε το Δικηγορικό Γραφείο Αλέξη Κούγια, αφού αναφέρει τη θέση του για όσα έλαβαν σήμερα στο δικαστήριο, τονίζει:

«Η μόνη δικονομική διέξοδος που είχα, ήταν η "τυπική" παραίτησή μου, ώστε να ματαιωθεί η απολογία της κας κατηγορουμένης και έτσι να μου δοθεί ο χρόνος, ώστε μέχρι την Πέμπτη να αποφασίσω αν θα παραμείνω στην υπεράσπιση της κας κατηγορούμενης ή και να υποβάλω για πρώτη φορά στην καριέρα μου αίτημα εξαιρέσεως των προκατειλημμένων τακτικών Δικαστών. Αυτή είναι η πραγματικότητα και ας μην βιάζονται κάποιοι να βγάζουν συμπεράσματα».

Σύμφωνα με τον κ. Κούγια από την εξέταση συγκεκριμένων μαρτύρων (σ.σ. του καθηγητή Τοξικολογίας Αριστείδη Τσατσάκη και των ιατροδικαστών Χρήστου Κραββαρίτη και Ουρανίας Δημακοπούλου) και «κυρίως μετά την επανεξέταση του τακτικού ιατροδικαστή Αθηνών Σωτήρη Μπουζιάνη, που όλοι τους ήταν κατηγορηματικοί ότι η κα Πισπιρίγκου είναι παντελώς αθώα όλων των κατηγοριών που αντιμετωπίζει και ότι είναι παντελώς άγνωστη παγκοσμίως η μέθοδος με ένα καινούργιο μηχάνημα, με το οποίο δήθεν διαπίστωσε ο τοξικολόγος Ράικος από τη Θεσσαλονίκη τη δήθεν θανατηφόρα δόση κεταμίνης, κατέστη αναγκαίο, όπως το ζήτησε ο ιατροδικαστής Μπουζιάνης, να κληθούν και να καταθέσουν ως μάρτυρες, για να μην υπάρχει καμία αμφισβήτηση για την αθωότητα της κας κατηγορούμενης, η οποία απεδείχθη από όλους τους εξετασθέντες επιστήμονες, ο καθηγητής παθολογικής ανατομικής Σταμάτιος Θεοχάρης και η τοξικολόγος Ιωάννα Λευκίδου».

Κατά τον ποινικολόγο, ο οποίος επαναλαμβάνει τη θέση του ότι η υπόθεση αποτελεί «το μεγαλύτερο δικαστικό σκάνδαλο από της ιδρύσεως του ελληνικού κράτους» , σήμερα το δικαστήριο του αρνήθηκε το αίτημα «με συνοπτικές διαδικασίες και χωρίς καμία νομική και ουσιαστική αιτιολογία».

Στο δελτίου Τύπου αναφέρονται επίσης τα εξής:

«Σημειωτέον ότι μέχρι τώρα έχουν κληθεί και έχουν καταθέσει στο Δικαστήριο ακόμη και νοσοκόμες από διάφορα νοσοκομεία, όπου νοσηλεύτηκε η Τζωρτζίνα, μόνο και μόνο για να ερωτώνται εάν η κα κατηγορουμένη έκλαιγε ή δεν έκλαιγε ή αν ήταν στενοχωρημένη όταν αντιμετώπιζε επί 7 μήνες το δράμα του παιδιού της μόνη της χωρίς καμία στήριξη και έτσι να κριθεί αν είναι αθώα ή ένοχη και όχι από τις επιστημονικές διαπιστώσεις.

Κατόπιν αυτού και επειδή κατόπιν αυτής της προκατειλημμένης- μεροληπτικής αποφάσεως εις βάρος της κας κατηγορούμενης, η οποία της αποστερεί τη δυνατότητα να αποδείξει με καταθέσεις επιστημόνων την αθωότητα της, η μοναδική διέξοδος, την οποίαν είχα, ήταν να υποβάλλω αίτηση εξαιρέσεως των τακτικών Δικαστών που οδηγούσαν τους ενόρκους σε αυτές τις αποφάσεις που εκδόθηκα.

Επειδή μέχρι σήμερα ουδέποτε έχω υποβάλει αίτημα εξαιρέσεως Δικαστών στο ακροατήριο, ζήτησα από την Πρόεδρο του Δικαστηρίου, αντί να διακόψουμε για την Τετάρτη 25/10/2023 που ήταν προγραμματισμένο, να διακόψουμε για τις 26/10/2023, ώστε να συνεννοηθώ με τον Πρόεδρο του ΔΣΑ κο Δημήτριο Βερβεσό για το αν θα πρέπει να συνεχίσω να νομιμοποιώ με την παρουσία μου αυτή την εντελώς προκατειλημμένη διαδικασία, αλλά το αίτημα μου απορρίφθηκε και η Πρόεδρος του Δικαστηρίου ζήτησε από την κα κατηγορουμένη να απολογηθεί, εντελώς απροετοίμαστη και χωρίς προηγούμενη συνεννόηση με εμένα που είναι πάγια τακτική στα Δικαστήρια.

Για τους παραπάνω λόγους η μόνη δικονομική διέξοδος που είχα, ήταν η "τυπική" παραίτησή μου, ώστε να ματαιωθεί η απολογία της κας κατηγορουμένης και έτσι να μου δοθεί ο χρόνος, ώστε μέχρι την Πέμπτη να αποφασίσω αν θα παραμείνω στην υπεράσπιση της κας κατηγορούμενης ή και να υποβάλω για πρώτη φορά στην καριέρα μου αίτημα εξαιρέσεως των προκατειλημμένων τακτικών Δικαστών. Αυτή είναι η πραγματικότητα και ας μην βιάζονται κάποιοι να βγάζουν συμπεράσματα. Ουδέποτε στην καριέρα μου μέχρι σήμερα σε χιλιάδες υποθέσεις εγκατέλειψα τον οποιονδήποτε κατηγορούμενο ανυπεράσπιστο».

