Δολοφονία Κατσούρη: Ετοιμάζονται ποινές - “χάδι” για στελέχη της ΕΛΑΣ

Ποιες πειθαρχικές ποινές επισύρουν τα σφάλματα τα οποία εντοπίστηκαν και αποδείχθηκαν, ποιος θα λάβει την τελική απόφαση.

Πειθαρχικές ποινές-«χάδι» από απλή επίπληξη μέχρι και χρηματικά πρόστιμα φαίνεται να επισύρουν, τα σφάλματα –άλλα διά τελέσεως και άλλα δια παραλείψεως– τα οποία διαπίστωσε και καταλόγισε σε ανώτατα στελέχη της ΕΛΑΣ ο Επιτελάρχης του Σώματος, σχετικά με την υπόθεση της δολοφονίας του Μιχάλη Κατσούρη.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ενημερωτικής ιστοσελίδας cnn.gr παρά τη σαφέστατη απώλεια του ελέγχου της κατάστασης από πλευράς της αστυνομίας τη συγκεκριμένη ημέρα, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να διασχίσει ανενόχλητο τη χώρα και την πόλη το πλήθος κροατών χούλιγκανς, να φτάσει στη Νέα Φιλαδέλφεια και να οργανώσει τη συμπλοκή με τους έλληνες οπαδούς που κατέληξε στο τραγικό γεγονός της δολοφονίας ενός νέου ανθρώπου, οι λάθος χειρισμοί επιτελών της ΕΛΑΣ οι οποίοι έγινε κατορθωτό να εντοπιστούν και να αποδειχθούν, δεν είναι τέτοιοι που να δικαιολογούν δυναμική παρέμβαση με αυστηρές ποινές.

Αξίζει βεβαίως να σημειωθεί ότι την τελική πειθαρχική απόφαση ανά στέλεχος, με αιτιολόγηση, συμπέρασμα και συγκεκριμένη ποινή, δε θα τη λάβει ο Επιτελάρχης, αλλά ο Υπουργός Προστασίας Πολίτη Γιάννης Οικονόμου.

