Πώς ο e-ΕΦΚΑ “σπάει” τον κώδικα της γραφειοκρατίας

Δακρίση για τις ψηφιακές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ που διευκολύνουν την καθημερινότητα των πολιτών

Την κορυφαία διάκριση και το βραβείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης 2022 στην κατηγορία «Καλύτερη Εφαρμοσμένη Ιδέα» απέσπασε η υποψηφιότητα του e-ΕΦΚΑ για την πλήρη αυτοματοποίηση της διαδικασίας απονομής κύριας σύνταξης, λόγω γήρατος, σε πολιτικούς δημοσίους υπαλλήλους και δημοσίους λειτουργούς όλων των κατηγοριών.

Όπως έχει ήδη ανακοινώσει ο e-ΕΦΚΑ, η βράβευση αποτελεί την επικύρωση της σημαντικής μεταρρύθμισης που έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια στον φορέα, ο οποίος κατάφερε να γίνει πρότυπο, με υπηρεσίες που βελτιώνουν και διευκολύνουν την καθημερινή ποιότητα ζωής των πολιτών και την παραγωγικότητα των εργαζομένων του, μέσω της απλοποίησης και της ψηφιοποίησης των συναλλαγών του.

Σύμφωνα με τον φορέα, ο εντυπωσιακός αυτός μετασχηματισμός οδήγησε την κριτική επιτροπή βραβείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης να δώσει την υψηλότερη βαθμολογία στον e-ΕΦΚΑ μεταξύ όλων των υποψηφιοτήτων στην εν λόγω κατηγορία.

Οι άνθρωποι που εργάστηκαν, για να φέρουν τα σημαντικά αυτά αποτελέσματα, αποτελούν την ομάδα αυτοματοποίησης, η οποία απαρτίζεται από τα κάτωθι μέλη:

Αλέξανδρος Βαρβέρης, επικεφαλής ομάδας/διοικητής του e-EΦΚΑ, Λευκοθέα Παπαζαφειρίου, e-ΕΦΚΑ, Νίκος Σερβος, e-ΕΦΚΑ, Δημήτρης Καλομενόπουλος, ΓΓΠΨΔ, Γιάννης Δήμας, ΓΓΠΨΔ, Ανδρέας Αρταβάνης, ΓΓΠΨΔ και Θανάσης Δημόπουλος, ΓΓΠΨΔ.

Όπως αναφέρει ο e-ΕΦΚΑ, η εικόνα του δημόσιου φορέα έχει αλλάξει άρδην, με πάνω από 80 ηλεκτρονικές υπηρεσίες να είναι στη διάθεση των πολιτών, μέσω των οποίων έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 230 εκατομμύρια συναλλαγές.

Με αυξημένη ενσυναίσθηση, οι υπηρεσίες του φορέα, σε συνεργασία με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ανέπτυξαν σημαντικές δράσεις, κυρίως για τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, μεταξύ των οποίων:

τα ψηφιακά ΚΕΠΑ, που συνέβαλαν στην απλοποίηση της διαδικασίας πιστοποίησης αναπηρίας, μέσω ψηφιοποίησης, διευκόλυναν την καθημερινότητα εκατοντάδων χιλιάδων ατόμων με αναπηρία και σύντμησαν τον χρόνο έκδοσης της σχετικής απόφασης και

η υπηρεσία myefkalive, που αναβάθμισε το επίπεδο εξυπηρέτησης των πολιτών, κυρίως δε των κατοίκων απομακρυσμένων περιοχών, καθώς δεν χρειάζεται πλέον να επισκεφθούν τις κατά τόπους υπηρεσίες του φορέα, αλλά πραγματοποιούν τηλεδιάσκεψη/βιντεοκλήση, με ραντεβού, με υπάλληλο του e-ΕΦΚΑ για τη διεκπεραίωση συγκεκριμένου αιτήματός τους.

Η διοίκηση του φορέα, με σύμμαχο τις νέες τεχνολογίες, δίνει τη μάχη ενάντια σε γραφειοκρατικές διαδικασίες και θέτει στις άμεσες προτεραιότητές της την εξάλειψη της άσκοπης ταλαιπωρίας, τον σταδιακό περιορισμό των μετακινήσεων από και προς τις τοπικές διευθύνσεις και την αδιάλειπτη εξυπηρέτηση των πολιτών, μέσω ψηφιακών καναλιών.

Η ψηφιακή ενηλικίωση του e-ΕΦΚΑ περιλαμβάνει δύο έργα πυλώνες, που τον οδηγούν στον αυτοματισμό και στην ψηφιοποίηση όλων των συναλλαγών πολιτών/εργοδοτών, καθώς και στη διαλειτουργικότητα με άλλες κρατικές υπηρεσίες.

Το πρώτο έργο αφορά στην «ανάπτυξη του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) του e-ΕΦΚΑ και στην αναβάθμιση του συστήματος ψηφιακής απονομής συντάξεων ΑΤΛΑΣ», προϋπολογισμού 48,3 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για ένα έργο υψηλής τεχνικής δυσκολίας, καθώς θα ενοποιήσει τις 88 διαφορετικές βάσεις δεδομένων του e-ΕΦΚΑ σε ένα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα, που θα επικοινωνεί και με τα συστήματα του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), με στόχο την ταχύτερη διεκπεραίωση των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών υποθέσεων.

Η λειτουργία του θα αποτελέσει το κανάλι διαλειτουργικότητας με τα πληροφοριακά συστήματα άλλων φορέων, υφιστάμενες εφαρμογές και μητρώα της δημόσιας διοίκησης. Το έργο, που έχει χρονοδιάγραμμα υλοποίησης περίπου τρία έτη, έχει ανατεθεί εδώ και λίγους μήνες στις ανάδοχες εταιρίες Netcompany-Instrasoft και PwC.

Το δεύτερο έργο αφορά στην «ψηφιοποίηση της ασφαλιστικής ιστορίας του e-ΕΦΚΑ», προϋπολογισμού 33,2 εκατ. ευρώ.

Όπως επισημαίνει ο φορέας, αντικείμενο του έργου είναι η ψηφιοποίηση του χαρτώου αρχείου όλων των ταμείων, που εντάχθηκαν, χωρίς κανέναν σχεδιασμό και προεργασία, το 2016, κάτω από την «ομπρέλα» του ΕΦΚΑ, με στόχο την εύκολη πρόσβαση στην πληροφορία από τα συστήματα του e-ΕΦΚΑ, την προστασία των αρχείων, αλλά και την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του συστήματος απονομής σύνταξης στους δικαιούχους του e-ΕΦΚΑ.

Το έργο βρίσκεται στην τελική ευθεία, καθώς οι σχετικές συμβάσεις έχουν περάσει από το Ελεγκτικό Συνέδριο και έχουν υπογραφεί με τις ανάδοχες εταιρίες Netcompany-Intrasoft, Uni Systems και Inform.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι, μέσω της τεχνολογίας, σε περίπου μία τριετία, ο ασφαλισμένος θα αποκτήσει πλήρη πρόσβαση στο ασφαλιστικό βιογραφικό του, έχοντας ηλεκτρονική αποτύπωση όλων των ενσήμων του και του διανυμένου ασφαλιστικού βίου.

Ο διοικητής του e-ΕΦΚΑ, Αλέξανδρος Βαρβέρης, που, τα προηγούμενα χρόνια, από τη θέση του υποδιοικητή του φορέα σχεδίασε και υλοποίησε μία σειρά δράσεων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, δήλωσε για τη βράβευση, αφού ευχαρίστησε όλους όσοι συνετέλεσαν σε αυτό το επίτευγμα: «Ο e-ΕΦΚΑ είναι εδώ, δουλεύει, προσπαθεί, επιτυγχάνει και η επιτυχία, για εμάς, είναι η απόλυτη αξιοποίηση των καλύτερων δυνατοτήτων των ανθρώπων μας, που έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους, για να γίνει το όραμα πραγματικότητα και να εκδίδουμε σήμερα αυτοματοποιημένα συντάξεις του δημοσίου τομέα».

