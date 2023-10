Κοινωνία

Κυψέλη: Επίθεση με μαχαίρι σε άνδρα

Αιματηρή συμπλοκή με έναν τραυματία στο κέντρο της Κυψέλης.

Αιματηρή συμπλοκή με ένα τραυματία σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Κυψέλη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 7 το απόγευμα στην πλατεία πρωτομαγιάς ένας 29χρονος από την Συρία επιτέθηκε και τραυμάτισε με μαχαίρι, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, έναν υπήκοο Γκάνας. Το θύμα μεταφέρθηκε με τραύματα στο χέρι και την ωμοπλάτη στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς».

Ο 29χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη λίγη ώρα μετά από αστυνομικούς ενώ κατά τον έλεγχο που του έγινε , βρέθηκαν πάνω του το μαχαίρι της επίθεσης και ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης.

