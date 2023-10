Αθλητικά

Euroleague – Ολυμπιακός: Ο Μιλουτίνοφ MVP της 4ης αγωνιστικής

Δείτε τα στατιστικά του Σέρβου σέντερ στην αναμέτρηση με την Παρτιζάν, που του έδωσαν τον τίτλο του MVP.

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ βοήθησε τον Ολυμπιακό να νικήσει στην παράταση 98-94 την Παρτιζάν στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης (MVP) στην 4η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Σέρβος σέντερ είχε απολογισμό 16 πόντους (2/4 δίποντα, 12/14 βολές), 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 10 κερδισμένα φάουλ, ενώ υπέπεσε σε 1 λάθος στα 25 λεπτά και 25 δευτερόλεπτα που βρέθηκε στο παρκέ.

Με αυτή την εμφάνιση ο «πύργος» των «ερυθρολεύκων» σημείωσε 30 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης της διοργάνωσης, με αποτέλεσμα να αναδειχθεί MVP της 4ης αγωνιστικής.

