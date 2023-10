Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη: Αναγκαστική προσγείωση αεροπλάνου στο “Μακεδονία”

Πως μια επιληπτική κρίση υποχρέωσε ένα Airbus Α320, που είχε αναχωρήσει από το Λονδίνο, να προσγειωθεί στη Θεσσαλονίκη αντί της Πάφου.

-

Αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» έκανε το μεσημέρι του Σαββάτου ένα αεροπλάνο τύπου Airbus Α320 της εταιρείας Easyjet.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μία 18χρονη από την Αγγλία υπέστη επιληπτική κρίση. Περίπου στις 14:05 το αεροσκάφος, το οποίο είχε ξεκινήσει από το Λονδίνο και κατευθύνονταν στην Πάφο προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης.

Το κορίτσι μεταφέρθηκε με τους γονείς του στο νοσοκομείο Παπανικολάου με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με πληροφορίες, είναι καλά στην υγείας της.

Το αεροσκάφος θα συνεχίσει το δρομολόγιο του για τον τελικό προορισμό του.

Πηγή: thestival.gr

