Παγκράτι: Φωτιά σε διαμέρισμα

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.

Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 18:00 το απόγευμα σε διαμέρισμα στο Παγκράτι.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε στις 18:10 σε διαμέρισμα 2ου ορόφου στην περιοχή Γούβα, ενώ άτομα απομακρύνθηκαν σε ασφαλές σημείο μέσω του κλιμακοστασίου.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

