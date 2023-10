Αθλητικά

Αμβέρσα: Ιστορικός τελικός για τα αδέλφια Τσιτσιπά με τρομερή ανατροπή

Εκπληκτική εμφάνιση από τον Στέφανο και τον Πέτρο Τσιτσιπά που τους οδηγεί στον πρώτο τελικό της καριέρας τους.

Κάνοντας μία τρομερή ανατροπή, οι Στέφανος και Πέτρος Τσιτσιπάς επικράτησαν με 2-1 των Αρνεοντό και Βάισμπορν στον ημιτελικό του διπλού του τουρνουά της Αμβέρσας κι αφού «έσβησαν» δύο ματς-πόιντ, πήραν το «εισιτήριο» για τον τελικό, τον πρώτο της καριέρας τους.

Παρότι έχασαν το πρώτο σετ με 6-4, τα αδέλφια Τσιτσιπά έφτασαν στην ισοφάριση μέσω του τάι μπρέικ (7-6) και στο decider σετ επιβλήθηκαν με 13-11.

Παρά την κούραση του Στέφανου Τσιτσιπά, ο οποίος λίγο νωρίτερα είχε αγωνιστεί στον ημιτελικό του μονού του European Open, το ελληνικό δίδυμο κατάφερε να φέρει τα πάνω κάτω και να βρουν απαντήσεις στο εκπληκτικό σερβίς των αντιπάλων τους, οι οποίοι τελείωσαν το πρώτο σετ με 13/13 στο πρώτο σερβίς και 7/10 στο δεύτερο!

Οι Στέφανος και Πέτρος Τσιτσιπάς, όμως, διατήρησαν τη ψυχραιμία τους κι αφού έσωσαν μπρέικ πόιντ στο στο 10ο γκέιμ του δεύτερου σετ, ισοφάρισαν σε 5-5 και αργότερα τριπλό σετ πόιντ από το 0-40 στο 12ο έφτασαν στο 6-6 και στο τάι μπρέικ έκαναν το πρώτο... θαύμα.

Το σούπερ τάι μπρέικ εξελίχθηκε σε θρίλερ! Τα αδέλφια Τσιτσιπά προηγήθηκαν με 7-4, ωστόσο οι Αρνεοντό και Βάσιμπορν με τέσσερις σερί πόντους και δύο μίνι-μπρέικ έκαναν το 8-7, έχοντας την ευκαιρία να κλείσουν το ματς.

Όμως, οι Έλληνες τενίστες απάντησαν με τον ίδιο τρόπο, ισοφάρισαν 8-8, αλλά και πάλι ο Μονεγάσκος και ο Αυστριακός έφτασαν σε ματς πόιντ (9-8). Το ελληνικό δίδυμο με δύο σερί πόντους έφτασε στο πρώτο δικό του μνατς-πόιντ (10-9), αλλά ήρθαν δύο σερί πόντοι από τους αντιπάλους τους για το 11-10.

Με τρεις σερί πόντους, όμως, Στέφανος και Πέτρος Τσιτσιπάς έφτασαν στην ολική ανατροπή και στην πρόκριση στο μεγάλο τελικό της Κυριακής, όπου θα τεθούν αντιμέτωποι με τους Μπεχάρ και Πάβλασεκ, που επικράτησαν επί των Γκλάσπουλ και Νις με 6-4, 3-6, 10-5, την Παρασκευή.

