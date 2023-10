Υγεία - Περιβάλλον

Πυρηνέλαιο: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές

Ο Ομότιμος Καθηγητής του ΓΠΑ Κώστας Φασσέας μίλησε στην εκπομπή "Στούντιο με Θέα" για το τι πρέπει να προσέχουμε όταν αγοράζουμε λάδι, τι ρόλο παίζει η οξύτητα και τι θρεπτικά συστατικά χάνουμε με κακής ποιότητας λάδι.

Αυξήσεις που στο ράφι κάνουν απλησίαστο το ελαιόλαδο, με τους καταναλωτές να καταφεύγουν στην αναγκαστική λύση της μείωσης της ποσότητας που καταναλώνουν και να στρέφονται στο πυρηνέλαιο.

Τι είναι το πυρηνέλαιο

Το πυρηνέλαιο πρόκειται για ελαιόλαδο που προκύπτει από τη μείξη ραφιναρισμένου πυρηνελαίου με παρθένο ή έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Η οξύτητά του δεν πρέπει να είναι πάνω από 1%. Ονομάζεται ουσιαστικά το προϊόν που λαμβάνεται από το υπόλειμμα του κυρίως ελαιολάδου μετά από επεξεργασία του πυρήνα του ελαιοκάρπου. Το πυρηνέλαιο έχει σκούρο πράσινο ή καστανό χρώμα και ήπια, απαλή γεύση. Είναι χειρότερο σε ποιότητα από το ελαιόλαδο, αλλά καλύτερο από τα διάφορα άλλα σπορέλαια, γιατί διατηρεί τη βασική του σύσταση και κυρίως ως προς το ελαϊκό οξύ. Η παραλαβή λαδιού από τον πυρήνα της ελιάς και ο εξευγενισμός του γίνεται υπό πολύ αυστηρές συνθήκες για να διασφαλιστεί η άριστη ποιότητά του. Χρησιμοποιείται στην κουζίνα για μαγείρεμα, για σαλάτες, αλλά κυρίως για τηγάνισμα, γιατί αντέχει τις υψηλές θερμοκρασίες. Χρησιμοποιείται, επίσης, στη σαπωνοποιία.

Τι παθαίνουμε όταν καταναλώνουμε πυρηνέλαιο

Ο Ομότιμος Καθηγητής του Γεωποινικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Κώστας Φασσέας μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Στούντιο με Θέα" για το τι πρέπει να προσέχουμε όταν αγοράζουμε λάδι, τι ρόλο παίζει η οξύτητα και τι θρεπτικά συστατικά χάνουμε με κακής ποιότητας λάδι.

Όπως τόνισε ο κ. Φασσέας δεν υπάρχει κίνδυνος για την υγεία μας όταν καταναλώνουμε πυρηνέλαιο.και συμπλήρωσε πώς δεν πρέπει να αγοράζουμε λάδια που δεν τα γνωρίζουμε. Κίνδυνος για την υγεία υπάρχει όταν το λάδι είναι νοθευμένο με σπορέλαιο.

