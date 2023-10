Αθλητικά

Ίντερ Μαϊάμι - Μέσι: “Αυλαία” με ήττα (εικόνες)

Ο απολογισμός της πρώτης χρονιάς του Λιονέλ Μέσι στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

Ο Κέρβιν Βάργκας σημείωσε το δεύτερο γκολ του σε ισάριθμους αγώνες και η Σάρλοτ επικράτησε με 1-0 της Ιντερ Μαϊάμι, με αποτέλεσμα να κλείσει την αγωνιστική περίοδο, στην 9η θέση της ανατολικής περιφέρειας.

Ο Λιονέλ Μέσι αγωνίσθηκε 90 λεπτά, για πρώτη φορά μετά την νίκη με 3-1 επί των LAFC στις 3 Σεπτεμβρίου, καθώς ήταν τραυματίας, αλλά και ταξίδεψε στην πατρίδα του για τις υποχρεώσεις της παγκόσμιας πρωταθλήτριας στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.

Μάλιστα ο Αργεντινός άσος, σημείωσε ένα γκολ στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου, που ορθώς ακυρώθηκε ως οφσάιντ.

Leo Messi chips the goalkeeper just like old days ????



Inter Miami Sevilla Harry Maguire Alvarez Canada Barcelona Ramos Cut 1 over 1.5 Jesus Griezmann Joao Felix Gavi Bellingham Argentina Garnacho Onana Pedri Lamine Yamal Lewandowski Raphinha Ter Stegenpic.twitter.com/ByICLGtpRm — Festy (@bi4515) October 22, 2023

Στη συνέχεια, στο 62ο λεπτό, ο Μέσι εκτέλεσε φάουλ από δύσκολη γωνία, αλλά έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι και άουτ.

Ο «pulga» έκλεισε την πρώτη του χρονιά στο MLS, με θετικό πρόσημο, καθώς έγινε ο ηγέτης της ομάδας, σημειώνοντας 10 γκολ στο πρωτάθλημα, ενώ οδήγησε την Ιντερ Μαϊάμι στην κατάκτηση του Λιγκ Καπ.

