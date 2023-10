Αθλητικά

Αμβέρσα: Τα αδέρφια Τσιτσιπά κατέκτησαν τον τίτλο

Με ανατροπή, όπως και στον ημιτελικό, ο Στέφανος και ο Πέτρος Τσιτσιπάς πήραν την νίκη και κατέκτησαν τον πρώτο τους τίτλο στην ATP.

Αυτή την φορά η ανατροπή που έκαναν οι Στέφανος και Πέτρος Τσιτσιπάς δεν έφερε πρόκριση, αλλά τον τίτλο στο διπλό της Αμβέρσας, με 2-1 σετ στον τελικό επί των Μπεχάρ και Πάβλασεκ.

Παρά το γεγονός ότι όπως και στον χθεσινοβραδινό ημιτελικό τα αδέλφια Τσιτσιπά βρέθηκαν πίσω στο σκορ με 1-0 (7-6), δεν το έβαλαν κάτω, πήραν το δεύτερο με 6-4 και ισοφάρισαν και στο τρίτο και καθοριστικό σετ με περίσσια υπομονή και ψυχραιμία έφτασαν στο 10-8 και πανηγύρισαν τον πρώτο τους ATP τίτλο στον τελικό του European Open.

Από ένα μπρέικ σημειώθηκε στο πρώτο σετ, που ήταν πολύ κλειστό και κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Οι Μπεχάρ και Πάβλασεκ, αν και δέχτηκαν πρώτοι το μίνι μπρέικ, «απάντησαν» με τρία μπρέικ και στην πρώτη ευκαιρία που είχαν για να πάρουν το σετ και να προηγηθούν δεν την... κλώτσησαν και πήραν το προβάδισμα με 7-6 (5).

Οι Στέφανος και Πέτρος Τσιτσιπάς ανέβασαν κατακόρυφα την απόδοσή τους στο δεύτερο σετ κι αφού προηγήθηκαν με 3-0 και 4-2 έφτασαν στο 1-1 κλείνοντάς το με 6-4. Στο αποφασιστικό σετ που ακολούθησε τα δύο ζευγάρια εναλλάσσονταν το προβάδισμα και τα μίνι μπρέικ.

Στην πρώτη ευκαιρεία που είχαν για να πάρουν το ματς και τον τίτλο οι Στέφανος και Πέτρος Τσιτσιπάς δεν την άφησαν να πάειο χαμένη και με το 10-8 πανηγύρισαν την κατάκτηση του πρώτου τους τίτλου στην ATP.

