Ιταλία: Κατασχέθηκαν και επεστράφησαν στην Ελλάδα 5 αρχαιοελληνικά νομίσματα (εικόνες)

Ο ιδιώτης που κατείχε παράνομα τα νομίσματα φαίνεται πως δεν είχε αντιληφθεί την πραγματική αξία τους και τα πωλούσε στο διαδίκτυο αντί 1.500 ευρώ!

Το Σώμα των καραμπινιέρων, ειδικευμένο στην καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου έργων τέχνης και αρχαιολογικής κληρονομίας, κατάσχεσε και επέστρεψε στην Ελλάδα, μέσω της πρέσβεως στην Ιταλία, Ελένης Σουρανή, πέντε αρχαιοελληνικά νομίσματα, τα οποία είχαν τεθεί προς πώληση στο διαδίκτυο έναντι 1.500 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιδιώτης που κατείχε παράνομα τα νομίσματα δεν είχε αντιληφθεί την πραγματική αξία τους.

Η έρευνα συντονίστηκε από την Εισαγγελία του Μιλάνου, ενώ το επιχειρησιακό σκέλος ανέλαβαν οι καραμπινιέροι της Μόντζα. Τα νομίσματα χρονολογούνται από τον πέμπτο μέχρι τον δεύτερο αιώνα προ Χριστού, από την κλασσική μέχρι την ελληνιστική περίοδο. Διατηρήθηκαν σε άριστη κατάσταση και στις όψεις τους απεικονίζονται η Αθηνά και η γλαύκα, ο Μέγας Αλέξανδρος με «λεοντή», ο Δίας, ο Διόνυσος και ο Ηρακλής, ως προστάτης της Θάσου. Πρόκειται για πολύτιμα αντικείμενα, τα οποία συνδέονται με την κοινωνική, εμπορική και πολιτιστική πραγματικότητα της αρχαίας Ελλάδας.

«Πρόκειται για μία ιδιαίτερα σημαντική κίνηση, η οποία επιβεβαιώνει τη στενότατη συνεργασία μεταξύ των ελληνικών και ιταλικών Αρχών στον τομέα της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομίας. Συνεργασία που στοχεύουμε να ενισχύσουμε με την ανταλλαγή πολύτιμης εμπειρίας και γνώσης, οι οποίες στηρίζονται και στη χρήση προηγμένων τεχνολογικών μέσων», δήλωσε η κ. Σουρανή στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

