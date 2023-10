Πολιτική

Τζιτζικώστας - Καραμανλής: Συνάντηση για την Μακεδονία στα γραφεία της Περιφέρειας

Στο γραφείο του περιφερειάρχη Μακεδονίας βρέθηκε ο πρώην Πρωθυπουργός, Κώστας Καραμανλής.

Τον περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολο Τζιτζικώστα επισκέφθηκε στο γραφείο του ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής.

Στη διάρκεια της συνάντησής τους, που κράτησε μία ώρα, ο κ.Τζιτζικώστας ενημέρωσε τον κ. Καραμανλή για την πορεία όλων των μεγάλων έργων της Μακεδονίας και της Θεσσαλονίκης.

Του έδειξε, επίσης, τα σχέδια για το μεγάλο έργο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στο 2024 και αφορά στο νέο παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης.

Στη συνέχεια, τον ξενάγησε στη νέα αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Ο πρώην πρωθυπουργός συνεχάρη τον περιφερειάρχη για την επανεκλογή του από τον πρώτο γύρο και ο κ. Τζιτζικώστας επισήμανε ότι ο κ. Καραμανλής δεν χρειάζεται να έχει βουλευτική έδρα για να ενδιαφέρεται και να βοηθά τον τόπο του και αυτό έδειξε η σημερινή του επίσκεψη στην έδρα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

