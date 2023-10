Αθλητικά

Άρειος Πάγος: Κατά προτεραιότητα η έρευνα για παράνομο στοιχηματισμό και ντόπινγκ

Τι ζήτησε ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Γιώργος Οικονόμου, εποπτεύων για θέματα αθλητισμού.

Ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Γιώργος Οικονόμου, εποπτεύων για θέματα αθλητισμού, απαίτησε να δοθεί απόλυτη προτεραιότητα στην έρευνα για τις υποθέσεις παράνομου στοιχηματισμού και ντόπινγκ.

Για τις συγκεκριμένες υποθέσεις διενεργούνται ήδη προκαταρκτικές εξετάσεις από τους αθλητικούς εισαγγελείς σε Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη.

Παράλληλα, ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός, κ. Οικονόμου ζητά οι σχετικές δικογραφίες να διαβιβάζονται στην αρμόδια επιτροπή της ΕΠΟ που έχει την αρμοδιότητα για πειθαρχικό έλεγχο.

