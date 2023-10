Τεχνολογία - Επιστήμη

“Οι ήρωες της Digea” δίπλα στα παιδιά της Θεσσαλίας (εικόνες)

H Digea στο πλαίσιο του Προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, επισκέφθηκε τους μαθητές στην πληγείσα, από τις πρόσφατες πλημμύρες, περιοχή της Φαρκαδόνας.

H Digea, συνεπής στους σκοπούς του Προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Οι Ήρωες της Digea», που έχει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του τα παιδιά, επισκέφθηκε τους μαθητές στην πληγείσα, από τις πρόσφατες πλημμύρες, περιοχή της Φαρκαδόνας.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Στρατής Λιαρέλλης, ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Νίκος Μαστοράκης, και στελέχη της εταιρείας, επισκέφθηκαν τους εκπαιδευτικούς και μαθητές του Γυμνασίου και Λυκείου Φαρκαδόνας προσφέροντας ηλεκτρονικά και χρηστικά είδη για τις εκπαιδευτικές μονάδες καθώς και δώρα για όλα τα παιδιά. Παράλληλα, αντίστοιχος εξοπλισμός και δώρα εστάλη στις σχολικές μονάδες και στους μαθητές του 1ου & 2ου Δημοτικού, του ΕΠΑΛ και του Νηπιαγωγείου.

Τα παιδιά, οι εκπαιδευτικοί και οι υπεύθυνοι αγκάλιασαν τη δράση με ένα ζεστό καλωσόρισμα, με ευχαριστίες για την προσφορά των ειδών, αλλά κυρίως για τη φυσική παρουσία, την αγάπη και την αλληλεγγύη αλλά και τα χαμόγελα που μοίρασαν στους «πρωταγωνιστές της καρδιάς μας».

Στο πλαίσιο της δράσης, ο πρόεδρος της εταιρείας, κ. Στρατής Λιαρέλλης δήλωσε σχετικά: «Στεκόμαστε με δέος σε αυτό που είδαμε, τόσες ημέρες μετά την καταστροφή. Ως Διοικητικό συμβούλιο της Digea, αισθανόμαστε ότι κάνουμε το ελάχιστο προσφέροντας υλικοτεχνική υποδομή στο σχολείο - ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές- οτιδήποτε χρειάστηκε η μαθητική κοινότητα και μας ζήτησε ο σύλλογος των διδασκόντων και προσπαθούμε με ένα μικρό δωράκι να κάνουμε τα παιδιά να χαμογελάσουν, αν και τα παιδιά μας δίνουν φοβερή δύναμη όση ώρα είμαστε εδώ. Το μόνο που μπορούμε να πούμε, είναι ότι θα εξακολουθήσουμε να είμαστε παρόντες σε αυτή την προσπάθεια, σε αυτόν τον αγώνα που κάνουν οι κάτοικοι της Θεσσαλίας».

Η Digea θα συνεχίσει να δίνει το παρόν και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, προσφέροντας στήριξη στα παιδιά και στις τοπικές κοινωνίες.

