Ναρκωτικά - Χονγκ Κονγκ: Αθώα και στην Ελλάδα η νεαρή που είχε συλληφθεί για διακίνηση

Η υπόθεση του πρώην μοντέλου συνετάραξε τότε την κοινή γνώμη και έλαβε διεθνείς διαστάσεις

Ομόφωνα αθώα κρίθηκε από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών η Ειρήνη Μελισσαροπούλου, η οποία συνελήφθη το Νοέμβριο του 2017 στο αεροδρόμιο του Χονγκ Κονγκ, έχοντας στις αποσκευές της 2,6 κιλά κοκαΐνης και της οποίας η υπόθεση συνετάραξε τότε την κοινή γνώμη και έλαβε διεθνείς διαστάσεις.

Το πρώην μοντέλο που υπηρετεί τώρα στην ΕΛ.ΑΣ. είχε ομόφωνα αθωωθεί στο Ανώτατο Δικαστήριο του Χονγκ Κονγκ από σώμα ενόρκων μετά από 16 μήνες προφυλάκισης.

Δήλωση του συνηγόρου υπεράσπισης, Σάκη Κεχαγιόγλου:

«Με ιδιαίτερη ικανοποίηση υποδέχθηκα την ομόφωνη αθωωτική απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων για την Ειρήνη.

Έτσι, μετά την πανηγυρική αθώωση της στην Κίνα πριν από 4 περίπου χρόνια, η Ελληνική Δικαιοσύνη επισφράγισε την αθωότητα της.

Η Ειρήνη είναι πλέον αμετάκλητα αθώα και δικαιωμένη και συνεχίζει με ηρεμία και αφοσίωση στο καθήκον τη ζωή της και την εργασία της στην Ελληνική Αστυνομία»

