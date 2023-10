Κόσμος

Γάζα - Χαμάς: Το Ισραήλ συμφώνησε να καθυστερήσει τη χερσαία επιχείρηση

Τι ανέφερε η Wall Street Journal για την συμφωνία αυτή. Τι ακριβώς περιλαμβάνει.

Το Ισραήλ συμφώνησε να καθυστερήσει για την ώρα την πολυαναμενόμενη επίθεσή του στη Γάζα έτσι ώστε οι ΗΠΑ να επισπεύσουν την αποστολή αντιπυραυλικών συστημάτων, προκειμένου να προστατεύσουν τα στρατεύματά τους που βρίσκονται στην περιοχή, σύμφωνα με τη «Wall Street Journal», που επικαλείται Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους.

Το Ισραήλ επίσης, λαμβάνει υπόψη στον σχεδιασμό του την προσπάθεια παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας στους αμάχους της Γάζας, καθώς και τις διπλωματικές προσπάθειες για την απελευθέρωση ομήρων που κρατούνται από τους τρομοκράτες της Χαμάς, όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα. Οι απειλές κατά των αμερικανικών στρατευμάτων ήταν πρωταρχικής σημασίας, επισημαίνεται.

Το Πεντάγωνο προσπαθεί να ενισχύσει τις δυνάμεις του στην περιοχή και τις αντιπυραυλικές του δυνατότητες, έτσι ώστε να προστατέψει όχι μόνο το Ισραήλ, αλλά και τους Αμερικανούς στρατιώτες, που βρίσκονται σε διάφορες χώρες της περιοχής, όπως το Ιράκ, τη Συρία, το Κουβέϊτ, την Ιορδανία, τη Σαουδική Αραβία και τα Εμιράτα.

Οι αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις και άλλοι αξιωματούχοι πιστεύουν ότι οι δυνάμεις τους θα γίνουν στόχος τρομοκρατών της Χαμάς μόλις ξεκινήσει η χερσαία επιχείρηση του ισραηλινού στρατού στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με το Reuters, η Ουάσινγκτον κάλεσε τη Δευτέρα το Ισραήλ να αναστείλει τη χερσαία επίθεσή του και ενημέρωσε το Κατάρ -που παίζει ρόλο διαμεσολαβητή με τη Χαμάς- καθώς στόχος είναι να απελευθερωθούν όσο περισσότεροι όμηροι γίνεται και να προετοιμαστεί για έναν πιθανό ευρύτερο πόλεμο στην περιοχή.

Όμηροι

Περίπου 220 όμηροι παραμένουν αιχμάλωτοι στη Γάζα, που πιστεύεται ότι είναι κρυμμένοι σε ένα δίκτυο υπόγειων σηράγγων. Οι αξιωματούχοι θα βρίσκονται υπό πίεση να σώσουν όσους περισσότερους μπορούν πριν από οποιαδήποτε επίθεση, με πηγές στην κυβέρνηση Μπάιντεν να λένε ότι οι ΗΠΑ υποστηρίζουν καθυστερήσεις σε αυτή τη βάση.

