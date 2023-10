Πολιτική

Κεραμέως στον ΑΝΤ1: Αξιοκρατία και διαφάνεια στις επιλογές των διοικήσεων με την εποπτεία του ΑΣΕΠ (βίντεο)

Τι είπε η Υπουργός Εσωτερικών στον ΑΝΤ1 για τις αξιολογήσεις στο Δημόσιο αλλά και τον ΑΣΕΠ.

Η υπουργός Εσωτερικών, Νίκη Κεραμέως, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου για τις μεγάλες αλλαγές στον τρόπο επιλογής διοικήσεων φορέων του Δημοσίου, ενώ παρουσιάζει το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους, αλλά και το πλάνο με τις νέες

Όπως είπε "είναι κρίσιμο να έχουμε στελέχη με αυξημένα προσόντα και σύγχρονες δεξιότητες. Να έχουμε τον πλέον κατάλληλο άνθρωπο σε κάθε θέση. Η ενίσχυση της αξιοκρατίας και της διαφάνειας στην επιλογή των διοικήσεων, που πλέον θα γίνεται υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ, αλλά και η ετήσια αξιολόγησή τους αποτελούν καθοριστικές αλλαγές, που συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου μας. Σε ένα Δημόσιο που λειτουργεί με επίκεντρο τον πολίτη".

Η Υπουργός τόνισε πως "η νέα διαδικασία επιλογής διοικήσεων ανταποκρίνεται σε αυτή την προσέγγιση. Με το νομοσχέδιο, που βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε δημόσια διαβούλευση, επιλέγονται, υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ, οι τρεις πλέον κατάλληλοι υποψήφιοι για κάθε θέση. Θυμίζω: συνάφεια πτυχίου και εργασιακής εμπειρίας, έλεγχος τυπικών προσόντων, τεστ δεξιοτήτων, μοριοδότηση, συνέντευξη. Καθιερώνουμε, συνεπώς, μια νέα διαδικασία, με ενισχυμένη αξιοκρατία, διαφάνεια και αντικειμενικότητα στο τέλος της οποίας ο υπουργός επιλέγει από τους τρεις τον έναν που θα αναλάβει τη θέση".

Μίλησε, ακόμη, για τα τεστ αξιολόγησης στο Δημόσιο που όπως ανέφερε "υπάρχουν σε όλες τις άλλες χώρες και στην Ελλάδα στον ιδιωτικό τομέα αλλά τώρα έρχονται και στο Δημόσιο" ενώ προσέθεσε πως "είμαστε ανοιχτοί σε βελτιώσεις στο νόμο για τις προσλήψεις".

Ολόκληρη η συνέντευξη της Υπουργού Εσωτερικών, Νίκης Κεραμέως:

