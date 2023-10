Πολιτική

Υπουργείο Παιδείας: Προσλήψεις 2763 αναπληρωτών ορισμένου χρόνου για το 2023 - 2024

Η ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας. Πόσοι προσλαμβάνονται σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Η πρόσληψη 2.763 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως αναπληρωτών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής:

«Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι για το διδακτικό έτος 2023-2024 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές :

Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:

1.002 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στη Γενική Εκπαίδευση.

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:

1.748 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στη Γενική Εκπαίδευση.

Επιπλέον, διατέθηκαν για πρόσληψη στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, με απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου, δεκατρείς (13) προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Πέμπτη 2 έως και την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2023.

Επί της διαδικασίας τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες (για τις περιπτώσεις που απαιτείται) και ανάληψης υπηρεσίας, οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να ανατρέξουν στην διεύθυνση www.minedu.gov.gr/anaplirotes όπου έχουν αναρτηθεί οι απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις.

Δείτε τους σχετικούς πίνακες εδώ:

