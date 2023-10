Αθλητικά

Champions League: Η Παρί συνέτριψε την Μίλαν

Σπουδαίες εκτός έδρας νίκες για Μάντσεστερ Σίτι και Ντόρτμουντ, επί της Γιούνγκ Μπόις και Νιούκαστλ, αντίστοιχα, Όλα τα αποτελέσματα της βραδιάς.

Η Παρί συνήλθε άμεσα μετά το «χαστούκι» από τη Νιούκαστλ, και με επίδειξη δύναμης απέναντι στη Μίλαν πήρε το ντέρμπι του 6ου ομίλου του Chamnpions League (3-0) και... κεφάλι στο γκρουπ, η Σίτι σε ρυθμό... ρελαντί έκανε το 3Χ3 στην Ελβετία (3-1 την Γιουνγκ Μπόις), στην Αμβέρσα η Πόρτο έκανε ότι και η Σαχτάρ (ανατροπή) απέναντι στην Αντβέρπ (4-1), ενώ στην Σκωτία η Ατλέτικο «επέστρεψε» δύο φορές από το εις βάρος της σκορ απέναντι στη Σέλτικ (2-2) και διατήρησε το αήττητο στο 5ο γκρουπ.

Τα 4 γκολ που δέχθηκε στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ» ήταν πάρα πολλά για την ποιότητα και τη δυναμική της Παρί. Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε ανασυντάχθηκε μετά τη διακοπή και στο ντέρμπι του 6ου γκρουπ επικράτησε με το εμφατικό 3-0 επί της Μίλαν, η οποία μετά από τρεις αγωνιστικές αναζητεί ακόμη το πρώτο της γκολ στη διοργάνωση!

Με γκολ (δεύτερο σε τρεις αγώνες) και ασίστ ο Κιλιάν Μπαπέ έκανε ξανά τη διαφορά για τους «πρωτευουσιάνους», ενώ «άνοιξε λογαριασμό» στο Champions League και ο Κόλο Μουανί.

Σε μία πολύ δύσκολη έδρα κι απέναντι στην πλέον φορμαρισμένη - και άτυχη απόψε, με δύο δοκάρια - Νιούκαστλ, η Ντόρτμουντ εκμεταλλεύτηκε μία από τις λίγες καλές φάσεις που δημιούργησε και με το γκολ του Ενμέτσα στην εκπνοή του πρώτου ημιχρόνου πανηγύρισε το «τρίποντο» (1-0), το πρώτο της στον 6ο όμιλο, που την βάζει γερά στο παιχνίδι της πρόκρισης, μετά και την ήττα της Μίλαν στο Παρίσι.

Μπορεί να είδε σε τρίτο σερί ματς την εστία της να παραβιάζεται ισάριθμες φορές, ωστόσο, η κάτοχος του τροπαίου Μάντσεστερ Σίτι σκοράρει όπως θέλει και ό,τι ώρα θέλει και με το τελικό 3-1 στη Βέρνη (δύο γκολ ο Χάαλαντ) πέρασε το εμπόδιο της Γιουνγκ Μπόις και ουσιαστικά από σήμερα έκλεισε θέση για τους «16» του Champions League.

Τρία στα τρία για την ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα, με το ίδιο μάλιστα, σκορ, η οποία προηγείται στον 7ο όμιλο, με την ελβετική ομάδα να ψάχνει ακόμη την πρώτη της νίκη (0-1-2).

Στο ίδιο γκρουπ η Λειψία έκανε το καθήκον της στην «Ρεντ Μπουλ Αρένα» απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα (3-1) και βρίσκεται στην 2η θέση, πέντε βαθμούς μπροστά από το σημερινό της αντίπαλο (παραμένει χωρίς νίκη) και την Γιουνγκ Μπόις.

Το παράδειγμα της Σαχτάρ Ντόνετσκ στην Αμβέρσα (έχανε 2-0 και νίκησε 3-2) ακολούθησε η Πόρτο, η οποία αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ στο πρώτο μέρος από την Αντβέρπ, στο δεύτερο «απάντησε» με 4 γκολ και με το εμφατικό 4-1 πέρασε 2η στον 8ο όμιλο και μετά την Μπαρτσελόνα είναι το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση της 2ης προνομιούχου θέσης που οδηγεί στα νοκ άουτ.

Απόλυτος πρωταγωνιστής των «δράκων» ήταν ο Βραζιλιάνος επιθετικός, Εβανίλσον, ο οποίος πέτυχε χατ τρικ.

Η Ατλέτικο έμεινε αήττητη στον 5ο όμιλο, με το 2-2 στην Σκωτία απέναντι στην Σέλτικ, ωστόσο, ο βαθμός την «έριξε» στην 2η θέση, με κερδισμένη την Φέγενορντ που νωρίτερα έκανε «πάρτι» με τη Λάτσιο.

Ο Μοράτα σκόραρε για 12η φορά σε 14 ματς που έχει αγωνιστεί έως τώρα από το ξεκίνημα της σεζόν με τους «ροχιμπλάνκος» και την Εθνική Ισπανίας.

