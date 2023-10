Πολιτική

Αυγέρη: Δεν υπάρχει εμφύλιος στον ΣΥΡΙΖΑ – Να αφήσουμε τον Τσίπρα έξω από όλο αυτό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Η αμφισβήτηση στο πρόσωπο του νέου Προέδρου είναι ταυτόχρονα και αμφισβήτηση απέναντι στους χιλιάδες ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ που τον επέλεξαν», δήλωσε η Αυγέρη.

-

Η εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Δώρα Αυγέρη, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», σχολιάζοντας τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, υποστήριξε ότι το 80% των πολιτών που ερωτήθηκαν πιστεύουν ότι ο Στέφανος Κασσελάκης κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση.

«Η ανανέωση στον ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει ξεκινήσει ακόμη, γιατί ο νέος Πρόεδρος του κόμματος αντιμετώπισε από την πρώτη στιγμή έναν έντονο πνεύμα αμφισβήτησης και εσωστρέφειας», υπογράμμισε η κυρία Αυγέρη και απαντώντας σε σχετική ερώτηση, τόνισε ότι «η δημοσιοποίηση της προσωπικής ζωής του Στέφανου Κασσελακη δεν ήταν δική του επιλογή».

«Η αμφισβήτηση στο πρόσωπο του νέου Προέδρου είναι ταυτόχρονα και αμφισβήτηση απέναντι στους χιλιάδες ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ που τον επέλεξαν στις εσωκομματικές εκλογές», παρατήρησε η κυρία Αυγέρη, προσθέτοντας πως κάποιοι «αμφισβητούν και τη διαδικασία επιλογής η οποία όμως προβλέπεται από το καταστατικό και άλλωστε την νομιμοποίησαν με τη συμμετοχή τους στις εσωκομματικές εκλογές».

«Ο Κασσελάκης είναι αριστερός και άλλωστε δεν υπάρχει ανανεωτική Αριστερά χωρίς αλλαγή», δήλωσε η κυρία Αυγέρη, τονίζοντας παράλληλα πως «δεν υπάρχει εμφύλιος στον ΣΥΡΙΖΑ».

«Ο Κασσελάκης δεν διέγραψε κανέναν, απλά καταδίκασε πολιτικές συμπεριφορές και παρέπεμψε στα αρμόδια όργανα, τα οποία σεβόμαστε όπως και τις προβλεπόμενες διαδικασίες», είπε η κυρία Αυγέρη αναφερόμενη στο θέμα που προέκυψε με κορυφαία στελέχη της παράταξης.

Τέλος, αναφερόμενη στον Αλέξη Τσίπρα, είπε ότι «πρέπει να αφήσουμε έξω από όλο αυτό τον πρώην Πρόεδρο. Αν θελήσει να κάνει κάποια παρέμβαση, θα το κάνει και δεν χρειάζεται την παραίνεση κανενός».

Ειδήσεις σήμερα:

Χαλκίδα: Ιστιοφόρο χτύπησε στη Γέφυρα του Ευρίπου (εικόνες)

ΗΠΑ: Δεκάδες νεκροί από επιθέσεις ενόπλου (εικόνες)

“ΑΡΕΝΑ” – Στέλεχος της Χαμάς: Προετοιμαζόμασταν για την επίθεση 2-3 χρόνια