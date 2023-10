Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Κάσο

Η ανακοίνωση από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Ασθενή σεισμική δόνηση με μέγεθος 4.1 στην κλίμακα ρίχτερ, σημειώθηκε ανοιχτά της Κάσσου, στις 10:24 σήμερα το πρωί, όπως ανακοίνωσε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών εκ μέρους των τεσσάρων φορέων συγκρότησης του Ενιαίου Εθνικού Σεισμολογικού Δικτύου.

Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο 29 χλμ. δυτικά νοτιοδυτικά της Κάσσου. Ο σεισμός έγινε σε απόσταση 397 χλμ. νοτιοανατολικά των Αθηνών.

