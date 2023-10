Πολιτική

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα έντιμος και αξιόπιστος συνομιλητής για το Μεσανατολικό

Στη σκιά των εξελίξεων στη Μ. Ανατολή η Σύνοδος της Ε.Ε. Με ποιες θέσεις προσέρχεται η Ελλάδα.

Η συζήτηση για την αναθεώρηση του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (2021-2027, η συνεχιζόμενη στήριξη της Ε.Ε. στην Ουκρανία, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αλλά και το Μεταναστευτικό είναι τα βασικά θέματα στο «μενού» της Συνόδου Κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών, που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες με τη συμμετοχή του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Στο μέτωπο της οικονομίας και δη σε αυτό της αναθεώρησης του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου, κυβερνητικές πηγές υπενθυμίζουν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήδη από το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη Γρανάδα, τόνισε και αναμένεται να επαναλάβει την θέση του υπέρ της αύξησης του προϋπολογισμού στην αναθεώρηση του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου. Όπως θα το θέσει, εξάλλου, είναι αδύνατον να προβλέπονται στον κοινοτικό προϋπολογισμό τόσοι πρόσθετοι πόροι για την Ουκρανία και να δίνονται πολύ λιγότεροι πόροι σε τομείς όπως το Μεταναστευτικό και η αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.

Είναι πάντως σαφές ότι η παρούσα Σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου λαμβάνει χώρα υπό τη σκιά των δραματικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Αρμόδιες κυβερνητικές πηγές παρατηρούν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι από τους λίγους ευρωπαίους ηγέτες, που συμμετείχε στη Σύνοδο Ειρήνης στο Κάιρο με τη συμμετοχή Αράβων ηγετών, ενώ προ τριημέρου είχε την ευκαιρία να επισκεφθεί την Ιερουσαλήμ. Τα ίδια πρόσωπα σημειώνουν ότι ο πρωθυπουργός αναμένεται να ενημερώσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τις επαφές αυτές, ενώ πρόκειται να επαναλάβει τον ρόλο της Ελλάδας ως αξιόπιστου και έντιμου συνομιλητή με όλες τις χώρες της περιοχής. Ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να επαναλάβει το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και το Διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και θα επισημάνει, όπως το έκανε το προηγούμενο Σάββατο στο Κάιρο, τη διάκριση ανάμεσα στη Χαμάς και τους Παλαιστινίους, αλλά και την ανάγκη προστασίας των αμάχων στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς και την αποφυγή μιας ανθρωπιστικής κρίσης. Εξάλλου, την προαναφερθείσα διάσταση είχε την ευκαιρία να τονίσει τόσο δημοσίως όσο και στη συνάντηση που είχε με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ.

Επιπλέον και όπως σημειώνουν αρμόδιες κυβερνητικές πηγές, θα εκφράσει - και ως ηγέτης χώρας της Ανατολικής Μεσογείου - τον προβληματισμό του για τη διάχυση της κρίσης που, όπως θα πει, εγκυμονεί κινδύνους περιφερειακής αστάθειας. Ο πρωθυπουργός πρόκειται να επαναλάβει ότι καμία στρατιωτική επέμβαση δεν μπορεί να αντικαταστήσει μια βιώσιμη πολιτική λύση, ήτοι την επανέναρξη της ειρηνευτικής διαδικασίας στη Μέση Ανατολή. Θα υπενθυμίσει,δε, τη διαχρονική θέση της Ελλάδας υπέρ της λύσης δύο κρατών, θέση και της Ε.Ε, όπως διατυπώθηκε στην κοινή δήλωση των 27 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 15 Οκτωβρίου.

Τους Ευρωπαίους ηγέτες θα απασχολήσει, όπως σημειώνουν κυβερνητικές πηγές, και το Μεταναστευτικό, η εσωτερική και η εξωτερική του διάσταση υπό το πρίσμα της επιπρόσθετης πίεσης από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Υπενθυμίζεται ότι στην έκτακτη τηλεδιάσκεψη των 27 την προηγούμενη εβδομάδα ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τονίσει ότι η σημασία της στρατηγικής συνεργασίας της Ε.Ε. με την Αίγυπτο είναι σήμερα περισσότερο επίκαιρη από ποτέ. Επί τάπητος και η διάσταση της εσωτερικής ασφάλειας, η οποία όπως λέγεται στην κυβέρνηση δικαιώνει σήμερα περισσότερο από ποτέ την πολιτική φύλαξης των συνόρων που ακολούθησε και θα συνεχίσει να ακολουθεί η ελληνική κυβέρνηση.

Στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος ο πρωθυπουργός

Προ της έναρξης των εργασιών της Ευρωπαϊκής Συνόδου Κορυφής ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, στο περιθώριο της οποίας θα έχει συνάντηση με τον Ντόναλντ Τουσκ .

Κυβερνητικές πηγές ενημερώνουν εξάλλου ότι αύριο Παρασκευή είναι προγραμματισμένη η Σύνοδος Κορυφής της ευρωζώνης (Eurosummit). Η Σύνοδος πραγματοποιείται λίγες μέρες μετά την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας στην επενδυτική βαθμίδα από την S&P και ο πρωθυπουργός αναμένεται να τονίσει ότι η Ελλάδα είναι πλέον η θετική έκπληξη της ευρωζώνης τόσο ως προς τις αναπτυξιακές όσο και ως προς τις δημοσιονομικές επιδόσεις.

