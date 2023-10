Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Νεκρή 24χρονη - Έκανε μπάνιο με ανοιχτό θερμοσίφωνα

Σοκ στην Θεσσαλονίκη από το τραγικό τέλος της κοπέλας. Τα σενάρια που εξετάζει η ΕΛΑΣ και η μαρτυρία.

Τις συνθήκες θανάτου της 24χρονης την ώρα που έκανε μπάνιο στο διαμέρισμά της στη Θεσσαλονίκη εξετάζουν οι Αστυνομικές Αρχές.

Τη νεαρή βρήκε ο σύντροφός της, στην περιοχή της Παναγίας Λαοδηγήτριας. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τους διασώστες να καταβάλλουν προσπάθειες να την επαναφέρουν, χωρίς όμως κάποιο αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με πληροφορίς.gr, οι Αρχές φέρεται να έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο του εγκλήματος και προσανατολίζονται στο σενάριο της ηλεκτροπληξίας. Το σενάριο αυτό ενισχύεται και από τις πληροφορίες ότι οι τραγικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στο μπάνιο ενώ ήταν μόνη της, με ανοικτό θερμοσίφωνα, καθώς και από το γεγονός ότι ήταν ελάχιστα τα λεπτά που έλειπε ο σύντροφός της.

«Ο σύντροφος της έφυγε για λίγα λεπτά από το σπίτι μέχρι το σούπερ μάρκετ ώστε να πάρει τροφές για τα ζωάκια της γειτονιάς. Όταν γύρισε, την βρήκε νεκρή. Ο ίδιος υπέθεσε ότι πρόκειται για ηλεκτροπληξια. Είπε ότι η κοπέλα έκανε μπάνιο με ανοιχτό τον θερμοσίφωνα, ενώ οι διασώστες του ΕΚΑΒ ανέφεραν ότι το σώμα της ήταν “καθαρό” και δεν είχε σημάδια. Όλοι εδώ στην γειτονιά έχουμε σοκαριστεί», δήλωσε χαρακτηριστικά στο ThessToday γνωστή της κοπέλας.

