Επιτόκια - ΕΚΤ: Αμετάβλητα μετά από 10 διαδοχικές αυξήσεις

"Διάλειμμα" στις αυξήσεις των επιτοκιων για πρώτη φορά από το καλοκαίρι του 2022.

Αμετάβλητα αποφάσισε να διατηρήσει τα επιτόκια της η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μετά από δέκα συνεχόμενες αυξήσεις.

Όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο, μετά τη συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, η ΕΚΤ διατηρεί αμετάβλητο το βασικό της επιτόκιο στο 4%, καθώς τα μηνύματα από το μέτωπο του πληθωρισμού είναι ενθαρρυντικά.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, τα τελευταία στοιχεία επιβεβαίωσαν σε γενικές γραμμές την προηγούμενη εκτίμηση της ΕΚΤ για τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές για τον πληθωρισμό. Ο πληθωρισμός εξακολουθεί να αναμένεται να παραμείνει πολύ υψηλός για πάρα πολύ καιρό και οι εγχώριες πιέσεις τιμών παραμένουν ισχυρές. Ταυτόχρονα, ο πληθωρισμός μειώθηκε αισθητά τον Σεπτέμβριο, μεταξύ άλλων λόγω των ισχυρών επιδράσεων της βάσης, και τα περισσότερα μέτρα του υποκείμενου πληθωρισμού συνέχισαν να χαλαρώνουν.

Σε κάθε περίπτωση το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ δηλώνει ότι παραμένει σε ετοιμότητα προκειμένου να προσαρμόσει όλα τα εργαλεία που διαθέτει στο πλαίσιο της εντολής του να διασφαλίσει ότι ο πληθωρισμός θα επιστρέψει στο στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα και να διατηρήσει την ομαλή λειτουργία τής μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής.

Το σημερινό φρένο στις αυξήσεις των επιτοκίων αποφασίστηκε μετά την περαιτέρω επιβράδυνση των δύο κύριων δεικτών τιμών της Ευρωζώνης και την επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών για τα 20 κράτη μέλη, τα οποία βρίσκονται αντιμέτωπα με τον κίνδυνο ύφεσης το δεύτερο εξάμηνο του έτους, καθώς ο ακριβότερος δανεισμός συμπιέζει τους προϋπολογισμούς νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Ωστόσο, αρκετά από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ έχουν διαμηνύσει ότι το κόστος δανεισμού θα παραμείνει αυξημένο για μεγάλο χρονικό διάστημα, ώστε να επαναφέρει τον πληθωρισμό προς τον στόχο του 2%. Ενώ αρκετοί προειδοποιούν για περαιτέρω νομισματική σύσφιγξη σε περίπτωση που η ένταση στη Μέση Ανατολή μεταφερθεί στις τιμές τής ενέργειας, ορισμένοι αναλυτές προειδοποιούν ότι μπορεί να χρειαστούν μειώσεις των επιτοκίων πριν από το επόμενο φθινόπωρο.

