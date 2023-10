Πολιτική

Μαρινάκης: Ο Κασσελάκης όσα ξέραμε ότι είναι υποκριτικά τα κάνει πράξη - Μείζον ζήτημα ο βούρκος του Διαδικτύου (βίντεο)

Τι είπε ο κ. Μαρινάκης για αυξήσεις μισθών, για τη Μέση Ανατολή και τον Στέφανο Κασσελάκη.

«Η Κυβέρνηση προσπαθεί καθημερινά και με πολλούς τρόπους να στηρίξει τους πολίτες» δήλωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης και αναφέρθηκε στην πορεία της ελληνικής οικονομίας, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Για την ακρίβεια και την μείωση των τιμών

Για τη μάχη με την ακρίβεια ο κ. Μαρινάκης δήλωσε πως είναι καθημερινή και κάθε μέρα προστίθεται και ένα επιπλέον “όπλο” ενώ από τις βασικές προτεραιότητες είναι η εντατικοποίηση των ελέγχων. «Να μη ξεχνάμε ότι βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η αύξηση του εισοδήματος των πολιτών», πρόσθεσε.

«Η Κυβέρνηση προσπαθεί καθημερινά και με πολλούς τρόπους να στηρίξει τους πολίτες απέναντι και στις συνέπειες της εισαγόμενης πληθωριστικής κρίσης και την ακρίβεια, λαμβάνοντας μέτρα που θα αυξήσουν το διαθέσιμο εισόδημά τους, κάνοντας στοχευμένες παρεμβάσεις όπως η «μόνιμη μείωση τιμής» και εντατικούς ελέγχους για την πάταξη φαινομένων κερδοσκοπίας, εικονικών εκπτώσεων και παραβάσεων που αφορούν στο μεικτό περιθώριο κέρδους.

Στην κατεύθυνση αυτή, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Ανάπτυξης στο πρόγραμμα «Μόνιμη μείωση τιμής», έχουν ήδη ενταχθεί 233 προϊόντα, από 21 βασικές κατηγορίες. Οι μειώσεις στις τιμές ξεκινούν από 5% και φτάνουν και το 23%, αναλόγως με τον κωδικό. Στόχος του προγράμματος είναι οι κωδικοί που θα συμμετάσχουν να φτάσουν τους 500.

Ο αγώνας μας απέναντι στην αντιμετώπιση της ακρίβειας και των συνεπειών της παγκόσμιας πληθωριστικής κρίσης συνεχίζεται καθημερινά», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και συνέχισε τονίζοντας πως οι έλεγχοι της ΔΙΜΕΑ είναι εντατικοί και ενώ μέχρι το 2019 ήταν μηδενικοί τώρα έχουν δοθεί πρόστιμα των 5.500.000 ευρώ με το μεγαλύτερο μέρος να έχει εισπραχθεί»,

Για τους μισθούς και τα επιδόματα

Σχετικά με την αύξηση μισθών ο κ. Μαρινάκης είπε πως «στόχος της κυβέρνησης είναι οι μισθοί να επιστρέψουν σε επίπεδα προ κρίσης με τον κατώτατο μισθό να φτάνει τα 950 ευρώ», ενώ για τον ιδιωτικό τομέα τόνισε πως« οι αυξήσεις στο μέσο μισθό δεν είναι ίδιες με του δημοσίου όμως έχουμε αύξηση στον κατώτατο μισθό και ξεπάγωμα τριετιών»

Αναφορικά με την ανεργία ανέφερε πως στόχος είναι να πέσει κάτω από 10%.

Για την πολεμική ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή και τις μςταναστευτικές ροές

Ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε στην ανάφλεξη στο Ισραήλ και ανέφερε πως «η επίσκεψη του πρωθυπουργού σε Αίγυπτο και Ισραήλ είχε στόχο την αποφυγή μία ανθρωπιστικής κρίσης, ενό επεσήμανε πως η χώρα μας αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τη μεταναστευτική κρίση με πολιτικές που έχουν οδηγήσει σε μηδενικές ροές στον Έβρο». Ακόμη τόνισε πως «ο πληθυσμός στις δομές έχει μειωθεί κατά 85% ενώ απάντηση για την παροχή ασύλου δίνεται πλέον σε 1,5 με 2 μήνες , σε αντίθεση με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ που οι άνθρωποι αυτοί στοιβάζονταν σε δομές ντροπής και περίμεναν για τουλάχιστον 2 χρόνια δίχως καμία απάντηση».

Ο βούρκος του Διαδικτύου

«Πρόκειται για μείζον ζήτημα το οποίο πολλοί από εμάς, όχι μόνο πολιτικοί, το αντιμετωπίσαμε και είναι ο βούρκος του διαδικτύου.Και έρχεται κάποιος διατελέσας γραμματέας κόμματος, ο κ. Σκουρλέτης ο οποίος είπε κάτι πολύ σοβαρό που εμπλέκει τον πρώην πρωθυπουργό και πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι πολύ σοβαρό, αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ. Να μάθουμε ποιοι είναι οι δημοσιογράφοι που μπορεί να εμπλέκονται με ανώνυμα προφίλ. Και η ΕΣΗΕΑ πρέπει να πάρει θέση, δεν είναι κάτι που μπορούμε να προσπεράσουμε», συνέχισε ο κ. Μαρινάκης.

Ενώ για τον Στέφανο Κασσελάκη είπε πως «η υπηρεσία που προσφέρει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είναι πως αποδεικνύει πόσο κούφια λόγια ήταν αυτά της προηγούμενης κυβένρησης ΣΥΡΙΖΑ».





