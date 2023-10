Πολιτική

Σπαρτιάτες - Στίγκας: Δεν υπάρχει κρυφή συμμετοχή Κασιδιάρη στο κόμμα (βίντεο)

Τι είπε για τους βουλευτές του κόμματός του αλλά και την στήριξη Κασιδιάρη.

Ο Πρόεδρος των Σπαρτιατών, Βασίλης Στίγκας, μίλησε το πρωί της Παρασκευής στο "Καλημέρα Ελλάδα" για την κλήτευση των 11 βουλευτών του κόμματός του για εξηγήσεις στην Εισαγγελέα.

"Δεν έχει ασκηθεί κάποια ποινική δίωξη, οι βουλευτές θα πάνε για διευκρινιστικές εξηγήσεις σε συνέχεια της κατάθεσής μου" τόνισε ο ίδιος

Σχετικά με τον Κασιδιάρη είπε πως "φυσικά και μας στήριξε στις εκλογές, όμως δεν ήταν κάτι που εγώ επιδίωξα" ενώ συμπλήρωσε πως "δεν υπάρχει κρυφή συμμετοχή του στο κόμμα. Στην ηγεσία βρίσκομαι μόνο εγώ".

Ολόκληρη η συνέντευξη του κ. Στίγκα:





