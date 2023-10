Αθλητικά

Μπακς - Σίξερς: Ρεκόρ ο Αντετοκούνμπο, σόου ο Λίραντ (εικόνες)

Με απίθανο Λιράντ και διπλό Γιάννη, οι Μπακς πήραν το "θρίλερ" με τους Σίξερς.

Με τον Ντέμιαν Λίλαρντ να κάνει φοβερά πράγματα στο ντεμπούτο του οι Μπακς επικράτησαν με 118-117 των Σίξερς στο «Fiserv Forum» του Μιλγουόκι και ξεκίνησαν με το «δεξί» το φετινό πρωτάθλημα. Σταθερό βράδυ για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, που ξεπέρασε τον Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ στη λίστα με τα περισσότερα καλάθια στην ιστορία των Μπακς.

Ο «Dame» έκανε μεγάλο ματς και ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 39 πόντους (17/17 βολές), 8 ριμπάουντ και 4 ασίστ σε 37 λεπτά συμμετοχής. Μάλιστα ο Λίλαρντ σημείωσε το υψηλότερο σύνολο πόντων για παίκτη που κάνει το ντεμπούτο του στους Μπακς, ξεπερνώντας τους 34 που σημείωσε ο Τέρι Κάμινγκς το 1984.

Από την πλευρά του ο Αντετοκούνμπο είχε 23 πόντους (10/19 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 3/9 βολές), 13 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 μπλοκ σε 35 λεπτά συμμετοχής. Έτσι ο «Greek Freak» έφτασε τα 5.905 καλάθια στην καριέρα του ξεπρνώντας τον Τζαμπάρ, που ειχε 5.902 καλάθια με τους Μπακς την περίοδο 1969-75.

Σε ότι αφορά στους Σίξερς, ο Ταϊρίς Μάξεϊ είχε 31 πόντους, ο Κέλι Ούμπρε Τζ. είχε 27 πόντους ενώ 24 πόντους σημείωσε ο Τζοέλ Εμπίιντ.

Επόμενος αντίπαλος των Μπακς οι Χοκς, τα ξημερώματα της Δευτέρας (30/10 στις 02:00) ξανά στο Fiserv Forum. Εκεί όπου μία ημέρα μετά, τα ξημερώματα της Τρίτης (31/10 στις 03:00) τα Ελάφια θα υποδεχθούν τους Χιτ του Τζίμι Μπάτλερ.

Στο Λος Άντζελες οι Λέικερς έκαναν ένα εκπληκτικό τέταρτο δωδεκάλεπτο (28-11) και κατάφεραν να πάρουν τη νίκη απέναντι στους Σανς με 100-95.

Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Άντονι Ντέιβις με 30 πόντους (12 ριμπάουντ) ενώ 21 πόντους, 8 ριμπάουντ και 9 ασίστ πρόσθεσε ο Λεμπρόν Τζέιμς.

Για το Φοίνιξ, που αγωνίστηκε χωρίς τους Ντέβιν Μπούκερ και Μπράντλεϊ Μπιλ, ο Κέβιν Ντουράντ είχε 39 πόντους και ο Έρικ Γκόρντον είχε 15 πόντους.