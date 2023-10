Υγεία - Περιβάλλον

Καρκίνος μαστού: Η Κέιτι Κάουρικ μοιράζεται την εμπειρία της

Η Κάουρικ αποκάλυψε ότι πάσχει από καρκίνο του μαστού τον Σεπτέμβριο του 2022.

Για τον καρκίνο του μαστού και την προσωπική της εμπειρία μίλησε η Κέιτι Κάουρικ με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του καρκίνου του μαστού.

«Είμαι ένα ζωντανό παράδειγμα της σημασίας της έγκαιρης ανίχνευσης και της εξέτασης», είπε η Κάουρικ στο American Ballet Theatre Fall Gala στη Νέα Υόρκη.

«Ήμουν πολύ τυχερή. Ο καρκίνος μου εντοπίστηκε πολύ, πολύ νωρίς, όταν είναι θεραπεύσιμος, και θα ήθελα απλώς να γίνω παράδειγμα ώστε οι γυναίκες να υποβάλλονται σε προληπτικό έλεγχο, να κάνουν μαστογραφία, να μιλήσουν με τους γιατρούς τους και αν έχουν πυκνούς μαστούς, να κάνουν επιπλέον προβολή».

«Είναι ο μήνας ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού. Έχω γράψει πολλά γι' αυτό... Προσπαθώ να διαδώσω τη λέξη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πραγματικά κάθε φορά που έχω την ευκαιρία να μιλήσω γι' αυτό, το κάνω. Προσπαθώ να χρησιμοποιήσω την πλατφόρμα μου με πραγματικά θετικό τρόπο» είπε η δημοσιογράφος.

