Πολιτική

28η Οκτωβρίου - Θεσσαλονίκη: Με λαμπρότητα πραγματοποιήθηκε η μαθητική παρέλαση (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο καλός καιρός βοήθησε και ο κεντρικός δρόμος της πόλης πλημμύρισε από κόσμο.

-

Του Βαγγέλη Κοκκολάκου Στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκε σήμερα η μαθητική παρέλαση για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου παρουσία πλήθος κόσμου.

Μαθητές σχολείων της Θεσσαλονίκης παρέλασαν σε άψογους σχηματισμούς κερδίζοντας το χειροκρότημα των επισήμων και του κόσμου που βρέθηκε στην οδό Τσιμισκή. Ο καλός καιρός βοήθησε και ο κεντρικός δρόμος της πόλης πλημμύρισε από κόσμο. Στην εξέδρα των επισήμων βρέθηκαν ο υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης, Στάθης Κωνσταντινίδης, ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Ζέρβας, βουλευτές εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και των σωμάτων ασφαλείας.