Φωτιά σε δώμα στο Χαλάνδρι - Τραυματίστηκε πυροσβέστης

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του τραυματία πυροσβέστη.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε δώμα πολυκατοικίας στην οδό Γρίβα στο Χαλάνδρι.

Με την άμεση επέμβαση των πυροσβεστών, η φωτιά κατασβέστηκε όμως ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε στο πόδι και μεταφέρθηκε στο 251 στρατιωτικό νοσοκομείο.

