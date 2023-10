Αθλητικά

Παναθηναϊκός - Μπασκόνια: επιστροφή στις νίκες για το “τριφύλλι”

Καθοριστική ήταν η 4η περίοδος για τον Παναθηναϊκό που κέρδισε τη Μπασκόνια στην 5η αγωνιστική της Euroleague.

Ένα ξέσπασμα στην καθοριστική τέταρτη περίοδο, ήταν αρκετό για τον Παναθηναϊκό προκειμένου να δώσει τέλος στο αρνητικό σερί των δύο ηττών και να βελτιώσει το ρεκόρ του στη Euroleague σε 2-3. Οι «πράσινοι» επικράτησαν με 95-81 της Μπασκόνια των απουσιών (δεν αγωνίστηκαν οι Νίκος Ρογκαβόπουλος, Ντάνι Ντίεθ, Καλίφα Ντιόπ, Τσίμα Μονέκε) στο ΟΑΚΑ, για την 5η αγωνιστική της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, υποχρεώνοντας τους Βάσκους στην τρίτη διαδοχική ήττα τους και τέταρτη στο σύνολο.

Η εμφάνιση του «τριφυλλιού», πάντως, παρουσίασε και πάλι αδικαιολόγητες διακυμάνσεις, ειδικά απέναντι σε μία ομάδα που δεν είχε λόγω των απουσιών επιλογές στον πάγκο της και... στέρεψε από αντοχή στον... επίλογο της αναμέτρησης.

Ωστόσο, ο Εργκίν Αταμάν κρατάει την επιστροφή της ομάδας στις νίκες, πριν από το επερχόμενο ντέρμπι «αιωνίων» με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ για το πρωτάθλημα και τη διάθεση που έδειξαν οι ψηλοί του, με τον Ματίας Λεσόρ να τελειώνει τον αγώνα με 23 πόντους, 14 ριμπάουντ (ρεκόρ καριέρας) και τον Ντίνο Μήτογλου με 23 πόντους. Εξαιρετικός ο Κάιλ Γκάι με 13 πόντους, ενώ 12 πρόσθεσε ο Κώστας Σλούκας. Άφαντος και πάλι ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ (3π.), ενώ φάντασμα του εαυτού του ο Λούκα Βιλντόζα (3π.).

Από την φιλότιμη Μπασκόνια πάλεψε ο Μάρκους Χάουαρντ με 22 πόντους, ενώ 17 πρόσθεσε ο Νικολό Μανιόν, όσους και ο Βάνια Μαρίνκοβιτς.

*** Πριν την έναρξη της αναμέτρησης με την Μπασκόνια η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, δια του προέδρου της Βασίλη Παρθενόπουλου, βράβευσε 12 γυναίκες Survivors που πάλεψαν και νίκησαν τον καρκίνο του μαστού.

Τα δεκάλεπτα: 24-22, 48-43, 70-66, 95-81

